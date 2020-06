Kompensation für Therme Werder: Steg an der Eisenbahnbrücke wird abgerissen

Werder

Die Havel-Therme ist ihrem geplanten Saunasteg wieder ein Stück näher gekommen. Denn ein anderer Steg kann – als Teil-Kompensation dafür – nun abgerissen werden: die Steganlage an der Eisenbahnbrücke in Werder.

Kritik am Abriss bis zum Schluss

Trotz erheblicher Proteste stimmten Werders Stadtverordnete in ihrer jüngsten Sitzung mehrheitlich einem Abriss zu. Bis zuletzt hatten Befürworter um den Erhalt des alten, öffentlichen Stegs gerungen. Er sei sehr beliebt und „ein Rückbau unakzeptabel“, sagt etwa Grünen-Fraktionsvorsitzender Markus Altmann. 200 Quadratmeter öffentliche Ufernutzung würden in 1000 Quadratmeter teilöffentliche Nutzung umgewandelt. „Ein Verlust an frei zugänglicher Uferzone“, so die Kritik.

Anzeige

Der Steg beginnt an der Eisenbahnbrücke in Werder. Quelle: Gesine Michalsky

Weitere MAZ+ Artikel

Es hätten sich zwar viele Wähler für den Erhalt stark gemacht, der Steg werde aber kaum genutzt, entgegnete Links-Fraktionschef Peter Hinze. Das liege auch daran, dass dort weder Angeln noch Anlegen erlaubt sei, was wiederum die Instandhaltungskosten nicht rechtfertige.

Vorerst kein Abriss des Stegs

Die CDU-Fraktion argumentierte, es gebe genügend öffentlichen Zugang zum Stadtufer und der Steg an der Eisenbahnbrücke gehöre zu den unattraktiven Uferzonen. Man werde den Steg jetzt nicht sofort abreißen, versicherte Bürgermeisterin Manuela Saß ( CDU). Bis zur Errichtung des neuen Fahrradweges, dessen Bau ab 2021 geplant sei, wird der Steg noch für die Baustellen-Zulieferung gebraucht.

Ausblick vom Steg an der Eisenbahnbrücke in Werder. Quelle: Gesine Michalsky

Der Steg soll zum Ausgleich dafür abgerissen werden, dass eine in der Havel-Therme geplante Seesauna verwirklicht werden kann. Man sei beim Genehmigungsverfahren für den geplanten Steg der Saunaanlage bereits auf einem guten Weg, informierte die Bürgermeisterin knapp. Die Gespräche mit den zuständigen Behörden liefen gut, so Werders Pressesprecher Henry Klix.

Kreis wartet auf ein Kompensationskonzept

Die Stadt Werder als Antragstellerin muss Ausgleichsmaßnahmen vornehmen, um für die geplante 1000 Quadratmeter große Steganlage in der Havel eine Genehmigung zu erhalten. Die Naturschutz- und die Wasserbehörde des Landkreises prüfen derzeit den Antrag der Stadt. Wie der endgültige Ausgleich konkret aussieht, das stehe noch nicht fest, weil das sogenannte Kompensationskonzept nicht fertiggestellt sei, erklärt Potsdam-Mittelmarks Sprecher Kai Uwe Schwinzert.

Bauherr und Thermenbetreiber Andreas Schauer sagte auf MAZ-Anfrage, dass der geplante Saunasteg behutsam ein vorhandenes Seerosenfeld umgehen müsse. Die größte Stegfläche solle Liegeplätze beherbergen.

Lesen Sie auch

Von Gesine Michalsky