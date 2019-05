Werder/Groß Kreutz

Eine Spritztour im gestohlenen Auto endete in Groß Kreutz an einer Trafostation. Einem Zeugen war der Unfallwagen am Donnerstag gegen 3 Uhr im Schmergower Weg aufgefallen. Die alarmierte Polizei fand den Ford verlassen vor. Die Halterin bekam erst durch die Ermittlungen mit, dass ihr Auto gestohlen worden war.

In der Nähe des Unfallortes fielen der Polizei drei Männer auf Fahrrädern auf. Einer flüchtete. Die beiden anderen, ein 19-jähriger Deutscher und ein 22-jähriger Marokkaner, wurden gefasst. Es stellte sich heraus, dass die Drei das Auto für den Heimweg vom Baumblütenfest in Werder geknackt hatten. Der 22-Jährige fuhr, verlor aber die Kontrolle über den Wagen und verursachte den Unfall.

Dann flüchteten die drei Männer vom Unfallort und stahlen bei der Flucht drei Fahrräder, um so schneller davon zu kommen. Dies gelang ihnen nicht und die Polizei nahm den 19-Jährigen mit einer Atemalkoholkonzentration von 0,8 Promille und den 22-Jährigen mit einer Atemalkoholkonzentration von 0,99 Promille vorläufig fest. Die Kripo fahndet nach dem dritten Tatbeteiligten. Insgesamt verursachten die drei Täter einen Schaden in Höhe von 50 000 Euro.

Von MAZonline