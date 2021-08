Kemnitz

Bei der Feier anlässlich des 70. Geburtstags der Künstlerin Oda Schielicke im Hotel und Restaurant „Zum Rittmeister“ in Kemnitz in dieser Woche ist bei einer Versteigerung eine Spendensumme von 2900 Euro zusammen gekommen. Das Geld stammte von den Gästen, die sich mit einem Mindestgebot von 20 Euro an einer Auktion beteiligen konnten. Verkauft wurde dabei das große Gemälde „Seerosenspiel“ von Oda Schielicke. Die 2900 Euro fließen nun in ein Hilfsprojekt des Rotary Clubs Werder (Havel) für Opfer der Flutkatastrophe.

Besondere Idee für die Kinder

Auch auf Wunsch der Malerin selbst sollen besonders Kinder aus betroffenen Familien damit zusätzlich unterstützt werden. Eine Idee ist es, diesen Kindern einen kurzen Ferienaufenthalt in Werder zu ermöglichen, um der schwierigen Situation in der Heimat für ein paar Tage zu entkommen. Das teilte der Rotary Club mit.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Den Zuschlag für das Gemälde erhielt letztlich Viola Gölitz aus Caputh, die das letzte Angebot vor Ablauf des vorher nicht bekanntgegebenen, zeitlichen Limits abgegeben hatte. Die Gebote der mitbietenden Gäste mussten jeweils sofort eingezahlt werden.

Von MAZonline