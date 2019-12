Kunst-Geschoss zeigt Werke des Druckgrafikers Patrick Fauck

Werder

Über den Jahreswechsel hinaus ist die sechste Ausstellung des Jahres 2019 im Kunst-Geschoss zu sehen. Mit Patrick Fauck präsentiert der Kurator der städtischen Galerie, Frank W. Weber, einen Druckgrafiker, der sich in vielen traditionellen Techniken zu Hause fühlt.

Alles an Druckgrafik, was geht

Das beste Rüstzeug für Druckgrafik gebe es in Ostdeutschland, lobte Fauck und will nun in Leipzig bleiben. „Das ist jetzt meine Wahlheimat“, so Fauck während der Vernissage am 27. November, bei der Frank W. Weber den Künstler vor den Gästen befragte. Weber wählt diese Form des lockeren Zwiegesprächs von Zeit zu Zeit, als Belebung für den Start einer Ausstellung kommt das bei den Kunstinteressierten sehr gut an.

Mit der Ausstellung präsentiert der Kurator einen Querschnitt durch die Welt der Druckgrafik. „ Patrick Fauck beherrscht alle druckgrafischen Techniken - vom Hoch-, Tief-, Flach-, Durch- bis zum heute äußerst seltenen Lichtdruck“, so Weber anlässlich der Vernissage. „Künstler wie Patrick Fauck sind in unserem digitalen Jetzt die Bewahrer des druckhandwerklichen Könnens der Menschheit.“

„Viele Werkstätten durchlaufen“

Aber auch die Bewahrer lernen nie aus. Auf Webers Frage, ob er neue Wege in der Druckgrafik sehe, beispielsweise bei der Möglichkeit, in 3-D zu drucken, lacht der Künstler. „Ich bin noch mit den alten Drucktechniken beschäftigt.“ Denn: „Ein Druckgrafiker muss wie ein Zimmermann auf die Walz gehen, viele Werkstätten durchlaufen, neue Impulse erfahren, neue Handfertigkeiten lernen.“

Neben den diversen Drucken aller Techniken sind auch einige der besonderen Lichtdrucke in Werder zu sehen. Der Lichtdruck war vor dem „digitalen Zeitalter“ die höchste Stufe der grafischen Drucktechniken. Die rasterlose, sehr feine Kornstruktur gelte bis heute als unerreichte Reproduktionsmöglichkeit, betont Weber. Weltweit gebe es nur noch eine Handvoll Werkstätten, die das bewerkstelligen können.

Die Ausstellung „Unzeitgemäße Betrachtungen“ ist bis zum 12. Januar 2020 zu sehen. Geöffnet ist das Kunst-Geschoss in der Uferstraße 10 donnerstags, samstags und sonntags, jeweils von 13 bis 18 Uhr. Geöffnet ist auch am 2. Weihnachtsfeiertag.

Von Annika Jensen