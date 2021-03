Bismarckhöhe - Kunst in Corona-Zeiten: Wie die digitale Ausstellung in der Turmgalerie in Werder aussieht

Noch kann die Turmgalerie auf der Bismarckhöhe in Werder pandemiebedingt keine Besucher empfangen, also kommt die Ausstellung zu ihnen nach Hause. Der Freundeskreis zeigt die Exposition mit dem Namen „Möbelei und Malerei“ in der Welt von Michael Hess und Korvin Reich digital.