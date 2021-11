Glindow

Nach rund anderthalb Jahren Bauzeit ist die L90 zwischen Klaistow und Glindow wieder vollständig frei befahrbar. Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) gab die sanierte Fahrbahn und den neuen, mehr als sechs Kilometer langen Radweg am Mittwoch offiziell frei.

7,1 Millionen Euro investiert

Für Radfahrer bestehen damit nun bessere Verbindungen zwischen Werder, Fichtenwalde und Beelitz. Neben der Sanierung der Fahrbahn wurde an der Anschlussstelle Glindow ein Pendlerparkplatz gebaut, der ab sofort nutzbar ist. „So leisten wir einen aktiven Beitrag zur Verkehrswende in Brandenburg“, sagte Guido Beermann.

Vor den Bauarbeiten hatten Fahrzeuge entlang des Autobahnanschlusses wild am Straßenrand geparkt. Teil der Erneuerung war außerdem der Kreisverkehr am Spargel- und Erlebnishof Klaistow. Insgesamt sind 7,1 Millionen Euro in das Projekt geflossen – mit 6,5 Millionen trägt das Land den größten Teil. Darin enthalten sind 1,8 Millionen Euro Fördermittel aus dem europäischen Fond für regionale Entwicklung (EFRE).

Von Luise Fröhlich