Werder/Havel

Die CDU möchte den nächsten Landrat von Potsdam-Mittelmark stellen. Christian Große aus Werder/Havel soll für die Christdemokraten die Wahl am 6. Februar 2022 gewinnen. Die anwesenden Mitglieder des Kreisverbandes der Union wählten Christian Große am Samstag in einer Gesamtversammlung in Werder mit deutlicher Mehrheit zu ihrem Kandidaten. Der 44-Jährige war der einzige Bewerber.

Zur Galerie Saskia Ludwig ist erneut zur Vorsitzenden des CDU-Kreisverbandes in Potsdam-Mittelmark gewählt worden. Die Delegierten des Kreisparteitages in Werder bestätigten sie am Samstag im Amt.

Von den 64 abgegebenen Stimmkarten waren 59 für Christian Große angekreuzt. Vier Mitglieder votierten gegen ihn und ein Wähler enthielt sich.

„Ich bin vor drei Wochen Vater geworden und gebe zu, es war sehr aufregend für mich“, sagte Große nach der Abstimmung freudestrahlend zu dem 94-Prozent-Ergebnis. „Aber nicht minder aufregend ist diese Zeit jetzt für mich“, gestand er den Anwesenden in der Bismarckhöhe.

Christian Große ist seit 2015 Erster Beigeordneter in Werder. Der studierte Politologe war von 1998 bis 2014 Stadtverordneter in Werder und von 2003 bis 2014 Mitglied des Kreistages von Potsdam-Mittelmark.

Unterstützung im Wahlkampf vom Ersten Beigeordneten von Potsdam-Mittelmark

Christian Große sagte, er bringe die richtigen Eigenschaften für das Amt eines Landrates mit. „Ich bin stolz darauf, was ich von meinem Vater mitbekommen habe. Das sind Ehrlichkeit, Offenheit und Bodenständigkeit“, erklärte er. Werner Große war lange Jahre Bürgermeister von Werder/Havel.

Impressionen vom Kreisparteitag der CDU in Potsdam-Mittelmark auf der Bismarckhöhe in Werder. Quelle: Hermann M. Schröder

Christian Große bat seinen Parteifreund Christian Stein, den Ersten Beigeordneten in der Kreisverwaltung von Potsdam-Mittelmark, um Unterstützung im kommenden Wahlkampf. „Denn du bist die Reputation im Landkreis“, sagte er.

CDU-Politiker üben Kritik an Landrat Wolfgang Blasig (SPD)

Zugleich übte er, ebenso wie schon kurz vorher beim CDU-Kreisparteitag die Kreisvorsitzende Saskia Ludwig, heftige Kritik an Landrat Wolfgang Blasig (SPD). Dieser habe bei den schlimmen Waldbränden in den vergangenen Jahren und auch während der Corona-Krise häufig durch Abwesenheit geglänzt, so Große. „Wenn wir sehen, dass es da Christian Stein war, der an vorderster Front stand, dann ist das ein Ansporn für mich.“

Der Kandidat versprach, ein Landrat zu sein, der den Menschen zuhöre und auf sie zugehe. „Ich möchte, dass unser Ehrenamt einen Ansprechpartner hat und dass unsere Unternehmen wertgeschätzt werden, auch die Landwirte“, sagte Christian Große. Die Wähler müssten wissen, dass die CDU und er für wirtschaftliche Entwicklung stünden.

„Ich möchte den Landkreis wieder zu dem machen, was er einmal war, einer der Innovationen und wirtschaftlichen Stärke. „Wir ruhen uns derzeit aus auf dem, was erreicht ist“, kritisierte er.

Große für Kreisentwicklungsbudget in Potsdam-Mittelmark

Gleichzeitig warnte Christian Große vor Gleichmacherei und verordneter Solidarität. „Ich bin für das Kreisentwicklungsbudget und einen Ausgleich, aber er darf nicht dazu führen, dass wir die Starken schwächen, denn dann können sie den Schwachen auch nicht mehr helfen“, stellte er klar.

„Wir müssen mit den Kommunen wieder auf Augenhöhe reden“, forderte Große. „Wir als Union sind immer dafür da, dass den Schwachen geholfen wird. Aber die Starken müssen in der Lage sein, zu helfen.“

Die Ausgangslage für den Wahlkampf bezeichnete Christian Große angesichts der Niederlage bei der jüngsten Bundestagswahl als „nicht einfach“ derzeit. „Aber hier geht es um unseren Landkreis. Deshalb spielen wir auf Sieg, nicht auf Platz“, gab sich Große kämpferisch.

„Wir wollen den Landrat stellen und bei den Kommunalwahlen in zwei Jahren wieder stärkste Kraft werden“, sagte er in den Applaus der Anwesenden hinein. „Aber dafür brauche ich Ihre Unterstützung.“

Impressionen vom Kreisparteitag der CDU in Potsdam-Mittelmark auf der Bismarckhöhe in Werder. Quelle: Hermann M. Schröder

Die CDU-Kreischefin Saskia Ludwig gratulierte Christian Große zu dessen Wahl zum Landratskandidaten. „Wir als CDU machen Politik nicht ideologieorientiert, sondern sachbezogen. Deshalb hoffe ich, dass der Wahlkampf erfolgreich wird.“

Sie sagte, der von Landrat Wolfgang Blasig angekündigte vorzeitige Rückzug von seinem Posten, sei für die CDU sehr überraschend gekommen, biete aber auch eine Chance. „So schlecht finden wir es nicht. Die ehrenamtlichen Bürgermeister werden wissen, was ich meine.“

Saskia Ludwig kündigte an, dass die CDU einen kurzen aber heftigen Wahlkampf führen werde. „Christian Große ist unser Kandidat für die Landratswahl, und wir hoffen, dass wir die Wahl mit ihm gewinnen werden.“

Von Hermann M. Schröder