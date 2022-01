Werder/Havel

Wer leitet künftig die Geschicke von Potsdam-Mittelmark? Am 6. Februar 2022 wählen die Bürgerinnen und Bürger aus sieben Kandidaten den neuen Landrat. Die MAZ stellt sie politisch und privat vor. Diesmal: Georg Friedrich Hartmann (Bündnis 90/Die Grünen).

Wenn Georg Friedrich Hartmann zur Arbeit fährt, sieht es ein bisschen so aus, als würde er verreisen. Mit einem freundlichen Lächeln schultert er forsch seinen kleinen Stadtrucksack und schreitet munter aus in Richtung Bahnhof. An Tagen ohne Termine vor Gericht, sind Jeans und Hemd unterm Mantel okay.

„Ich fahre eigentlich fast immer mit dem Zug“, sagt er. „Wenn das Wetter gut ist, nehme ich das Fahrrad mit und radele abends nach Hause.“ So lässt sich das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden, denn die regelmäßige Bewegung hält den 50-Jährigen aus Werder/Havel fit. Rund 16 Kilometer lang ist der Heimweg auf dem Rennrad.

Der Landratskandidat Georg Friedrich Hartmann lebt in Werder/Havel

Der Fachanwalt für Arbeitsrecht betreibt eine Kanzlei in Potsdam-Babelsberg. Er ist sein eigener Chef. In Werder gibt es eine Außenstelle, im früheren Verwaltungsgebäude der alten Vulkan-Werft. Doch meistens ist er in der Rudolf-Breitscheid-Straße, in der Landeshauptstadt, anzutreffen. Georg Hartmann lebt mit seiner Freundin in Werder. Kinder hat er keine.

Seit gut 21 Jahren ist Georg Hartmann Rechtsanwalt. „Am 8. Januar 2001 habe ich meine Zulassung bekommen“, erinnert er sich. „Ich war eigentlich von Anfang an selbstständig.“ Begonnen hatte er in Rathenow im Havelland, dann zog es ihn nach Kleinmachnow, wo er 2005 mit einem Kollegen eine Sozietät gründete.

Seit 2015 ist er nun in Babelsberg und sucht momentan nach einer anwaltlichen Verstärkung. „Für den Fall, dass ich die Landratswahl gewinne, möchte ich zwar meinen Fachanwaltstitel behalten, mich aber aus dem Geschäft zurückziehen“, erklärt er.

Georg Friedrich Hartmann ist leidenschaftlicher Jurist

Der Werderaner ist leidenschaftlicher Jurist, wie er sagt. Dabei habe er „früher nie Anwalt und Anzugträger“ werden wollen, räumt er schmunzelnd ein. „Heute bin ich es wirklich gerne und fühle mich in diesem Beruf sehr wohl. Er ist spannend, abwechslungsreich und interessant.“ Wie ist es dazu gekommen?

Georg Friedrich Hartmann aus Werder/Havel ist zweiter stellvertretender Vorsitzender des Kreistages von Potsdam-Mittelmark und Landratskandidat für die Wahl am 6. Februar 2022. Quelle: Hermann M. Schröder

Gelernt hat der gebürtige Sachse aus Oelsnitz im Vogtland Mechaniker mit Abitur im damaligen Volkseigenen Betrieb „Werk für Bauelemente der Nachrichtentechnik ’Carl von Ossietzky’ Teltow“. 1990 hatte er seinen Facharbeiterbrief und die Hochschulreife in der Tasche. „Durch die Wende standen einem plötzlich alle Möglichkeiten offen.“

An der Technischen Universität Berlin hat Georg Hartmann dann ein Ingenieurstudium begonnen und schnell gemerkt: „Das ist nicht meins.“ Zum Sommersemester 1991 schrieb er sich deshalb für Philosophie an der Freien Universität in Dahlem ein. „Besonders Nietzsche hatte es mir angetan“, erklärt er die Fächerwahl.

Vor dem Jurastudium absolvierte Georg Friedrich Hartmann einen Zivildienst

Doch die Philosophie war ihm zu wenig praxisbezogen, und durch einen Kommilitonen kam er auf die Juristerei. „Die hat viel mit Gerechtigkeit zu tun und ist eher praktisch orientiert.“

Bevor sich Georg Hartmann an der neu gegründeten Universität Potsdam im Wintersemester 1992 in sein Jurastudium stürzte, absolvierte er einen Zivildienst. In seinem Heimatort Kleinmachnow, wo er seit dem Umzug der Familie 1976 aufgewachsen war, betreute er geistig behinderte Erwachsene. „Ich hatte erst großen Respekt davor, doch schnell gemerkt, dass es eigentlich ganz normale Menschen sind mit ihren Sorgen, Nöten und Meinungen.“

Und manchmal verblüfften die zu Betreuenden den früheren Philosophiestudenten mit tiefgreifenden Fragen. „Georg, warum vergeht eigentlich die Zeit“, wollte mal einer von mir wissen. „Das beschäftigt mich bis heute.“

Die Spezialisierung Arbeitsrecht ermöglicht einen Einblick in die unterschiedlichsten Lebensumstände. Und sie betrifft irgendwie nahezu jeden. „In der Arbeitswelt verbringen die Menschen ein Drittel ihrer Lebenszeit.“ Er habe in seinem Berufsalltag Begegnungen mit den verschiedensten Leuten. „Von der Köchin bis zur Abteilungsleiterin, vom Schuster bis zum Krankenpfleger.“

Politiker und Juristen müssen konkrete Lösungen für Menschen finden

Es sei auch diese Praxisorientierung, die ihn an seiner Aufgabe so fasziniere, im Gegensatz zur Philosophie. „Was sich in der Realität entspinnt, das kann sich kein Professor ausdenken.“

Und es gehe, ebenso wie in der Politik, nicht darum, etwas zu verwalten, zum Beispiel einen Landkreis, sondern darum, konkrete Lösungen für Menschen zu finden. „Man muss beweglich und flexibel sein“, erklärt Georg Hartmann. „Ein Landrat ist gewissermaßen der Anwalt seines Kreises.“

In der Kommunalpolitik ist Georg Hartmann bereits angekommen. Er sitzt seit der jüngsten Kommunalwahl für die Bündnisgrünen im Kreistag von Potsdam-Mittelmark und ist auch dessen zweiter stellvertretender Vorsitzender. Er ist Mitglied im Aufsichtsrat der kreiseigenen Verkehrsgesellschaft Regiobus Potsdam-Mittelmark, des Nahverkehrsbeirates, des Ältestenbeirates und des Verkehrsausschusses vom Kreistag. Das Ehrenamt füllt gut aus.

Georg Hartmann ist Frühaufsteher und liebt morgendliches Meditieren

Die Arbeitstage von Georg Friedrich Hartmann sind lang. „Ich bin Frühaufsteher und jeden Morgen ab 5.30 Uhr auf den Beinen“, berichtet er. Nach dem Aufstehen nehme er sich täglich Zeit für eine Stunde der Meditation und der inneren Einkehr. „So lässt sich der Tag sehr gut beginnen.“

Georg Hartmann hat diese Leidenschaft zu seinem Nebenberuf gemacht. Einmal in der Woche, immer donnerstags, gibt er als Yogalehrer Stunden in Caputh. „Das tut körperlich sehr gut, vor allem bei bürobedingten Verspannungen.“ Wenn er dann noch Zeit hat, verreist Georg Hartmann sehr gerne. „Am liebsten an die Ostsee, und fast immer mit der Bahn.“

Seit ein paar Jahren hat er die Malerei für sich entdeckt. Ab und an holt er die Staffelei raus und bringt farbintensive Gemälde auf die Leinwand. Zweimal schon hat er an einer Malreise nach Italien teilgenommen.

Das Gemälde von Georg Friedrich Hartmann (Bündnisgrüne) stellt den Philosophen Thomas von Aquin dar. Das Foto zeigt einen Ausschnitt des Bildes Quelle: privat

Dabei entstand unter anderem das eindrucksvolle Bild des Philosophen Thomas von Aquin. „Es ist unglaublich faszinierend, auf einem weißen Blatt eine Idee zu entwickeln“, sagt der Hobbymaler.

Als Landrat möchte Georg Hartmann als Erstes die Verwaltung motivieren. „Sie muss aufgeweckt werden“, sagt er. „Sie wollen eigentlich etwas tun.“ Dabei liegt ihm der Klimaschutz besonders am Herzen.

Den plötzlichen Weggang der gerade erst eingestellten Klimaschutzmanagerin bezeichnet er als Desaster. Die Gründe seien vor allem in der Verwaltung zu suchen.

„Klimaschutz ist auch nicht dazu da, den Leuten etwas zu verbieten, sondern neue Möglichkeiten zu schaffen und den Standort zu stärken“, stellt er klar. „Klimaschutz kann zu einem Markenzeichen von Potsdam-Mittelmark werden, dafür möchte ich mehr tun.“

