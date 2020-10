Werder

Mehr als 170 Werderaner Schüler können sich über Tablets zum Lernen zu Hause freuen, wie Stadt am Donnerstag mitteilte. Im August beantragte sie Fördergeld aus dem „Sofortprogramm Endgeräte“ von Bund und Ländern, um Schüler aus sozial schwachen Familien zu unterstützen. Das Land Brandenburg hat nun einen Betrag in Höhe von 132.000 Euro zugesagt. Anfang kommenden Jahres sollen die Tablets an Kinder der fünf kommunalen Schulen verteilt werden, heißt es weiter. Kommende Woche wird die Ausschreibung für den Erwerb der Tablets im Amtsblatt der Stadt Werder und auf der Vergabeplattform des Landes Brandenburg veröffentlicht.

Beitrag zu mehr Bildungsgerechtigkeit

„Seit Beginn der Corona-Pandemie sind in Werders Schulen digitale Lernmittel zur Wissensvermittlung mehr denn je zum Einsatz gekommen. Das wird auch langfristige Effekte haben“, sagt Bürgermeisterin Manuela Saß ( CDU). Schülerinnen und Schüler würden zu Hause digitale Endgeräte benötigen, um den Anschluss zu halten. Nicht alle Eltern können sich diese Ausstattung leisten. Das von Bund und Ländern aufgelegte Hilfsprogramm leiste daher einen Beitrag zu mehr Bildungsgerechtigkeit.

