Werder

Was am Sonntag das Ende einer Ära ist, ist gleichzeitig ein Novum: In der Galerie Töplitz stellen vier junge Künstlerinnen aus, die noch in ihrer Ausbildung stecken. Es wird die letzte Ausstellung in der Galerie sein. Der Verein Havel-Land-Art löst sich auf. „Wir hatten bisher nur Künstler mit einem Diplom gezei...