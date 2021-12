Letztes Ufergrundstück auf der Insel Werder  verkauft

Werder

Die Insel mit der Altstadt von Werder zählt zu den beliebtesten Wohnorten der Region. Wer hier zuhause ist, möchte nicht mehr weg, deswegen ist der Platz knapp in dem denkmalgeschützten ehemaligen Fischerdorf mit Insel-Charme.

Familie kauft Grundstück im Südwesten der Insel Am Mühlberg

In dem idyllisch gelegenen Flecken hat jetzt ein Glückspilz noch ein einzigartiges Grundstück für sein Traumhaus am Wasser gefunden und kann es sich auch leisten: Eine Familie hat das letzte bebaubare Wasser-Grundstück im Südwesten Am Mühlberg gekauft. Zum Weihnachtsfest haben sich die zukünftigen Neu-Insulaner ein 1584 Quadratmeter messendes Schmuckstück geschenkt.

Mit Wassergrundstücken verhalte es sich schließlich wie mit Goldstaub. Das überhaupt noch eines zu finden, sei ein absoluter Glücksgriff, berichten Philipp Carstens und Stefan Hamann, die für das Potsdamer Maklerunternehmen Dahler & Company Käufer und Verkäufer zusammenbringen. „Dieses Grundstück ist das einzig freie Baufeld auf der Insel mit direktem Wasserzugang“, schrieben sie in ihrem Exposé und sprachen schon damit unzählige Häuslebauer an.

Stefan Hamann (l) und Philipp Carstens. Quelle: Dahler&Co

Selbst für die erfahrenen Verkaufsprofis von Immobilien im Luxussegment gibt es nicht mehr viele Liegenschaften, die sie aus der Ruhe bringen – in Werder war das aber der Fall. Nach vier Monaten, einem Inserat in einer überregionalen Tageszeitung und dem Einsatz der hauseigenen Kunden-Datenbank fürs Verschicken des Exposés standen am Ende drei Bewerber zur Auswahl. Entschieden habe der Verkäufer, für den das Wohl der Inselgemeinschaft ausschlaggebend gewesen sei. Wohl deshalb fiel die Wahl nicht auf einen Bauträger, sondern einen Selbstnutzer und damit zukünftigen Nachbarn.

Mehr als zwei Millionen Euro hat das rund 1500 Quadratmeter große Areal gekostet

Er freue sich schon auf viel Wassersport und das Lebensgefühl der Hauptstadt-Region, war bisher nur zu erfahren, Namen und Anschrift der Neu-Insulaner bleiben schließlich ungenannt, „man will dem Einleben in die neue Gemeinschaft nicht vorgreifen“. Fest steht: Die Familie stammt nicht aus Werder und die einmalige Idylle war ihnen über zwei Millionen Euro wert – erwirtschaftet in einem arbeitsreichen Unternehmerleben.

Sensibel achten Hamann und Carstens auf den Wunsch ihrer Kunden nach Diskretion. Die Besichtigungstermine hätten auch Prominente aus Berlin angezogen, die aus Film und Fernsehen bekannt sind. Man habe sich auf dem baufreien Gelände getroffen, auch um Möglichkeiten zu klären, wie das neue Zuhause gebaut werden könnte. Entscheidend dürfte für die neuen Eigentümer wohl die Perspektive sein, zeitnah ein Wohnhaus errichten zu können.

Der Blick auf die Heilig-Geist-Kirche auf dem Mühlenberg ist ihnen sicher. Und auch rund 1100 Quadratmeter sogenanntes Schwemmland am Ufer. Es ist Eigentum des Bundes, für dessen Nutzung aber keine Pachtkosten entstehen. Die voll erschlossene Fläche erstreckt sich dadurch stolze 80 Meter in die Tiefe.

Verkäufe wollte eigentlich selbst ein Wohnhaus an der Stelle bauen

Der Verkäufer, der von einem Bauprojekt zurücktritt, weil er aus beruflichen Gründen die Region verlassen muss, hatte bereits Pläne an die zuständige Baubehörde eingereicht, berichten die Makler. Eine ähnliche Wohnbebauung wie in der Nachbarschaft ist rechtlich möglich. 180 bis 250 Quadratmetern Grundfläche und zwei- bis drei Geschosse sind erlaubt, sofern sich das Haus in die Umgebung eingliedert. Auch ein Baugrundgutachten liegt vor. Sogar für eine Villa im Bäderstil mit und ohne Keller habe man positive Auskünfte erteilt bekommen, so das Exposé.

„Der Unteren Bauaufsichtsbehörde lag im Juni ein Antrag auf Vorbescheid für die Errichtung von zwei Wohngebäuden vor“ weiß Kreissprecherin Andrea Metzler zu berichten. Sie sagt aber, dass der Antrag Ende September zurückgezogen wurde und die Bearbeitung dann eingestellt worden ist. Für den Traum vom Inselglück müssen also noch einige Vorstellungen ausgetauscht werden, das Filet-Grundstück am Wasser ist aber beräumt und wartet auf die Bebauung.

Von Gesine Michalsky