Werder

Am vierten Adventswochenende ließ Werders Stadtverwaltung die historische Insel in besonderem Licht und Glanz erstrahlen. Gebäude waren bunt angeleuchtet und Installationen wie eine Kutsche oder Weihnachtsbäume auf dem Markt oder an der Regattastrecke aufgestellt. Diese Attraktion lockte viele Menschen nach Werder – waren es angesichts der aktuell geltenden, strengen Corona-Regeln zu viele in der engen Altstadt?

Lichterglanz an der Regattastrecke Quelle: Hermann Bobka

Neben zahlreichen positiven und dankbaren Stimmen über diese Aktion wurde in den sozialen Medien auch Kritik laut. „Alle müssen über die beleuchtete Inselbrücke, auf welcher sich unwillkürlich mehrer Menschengruppen begegnen. [...] Es ist eine willkommene Abwechslung für uns Bürger und Bürgerinnen, aber von Kontaktbeschränkungen kann wirklich keine Rede sein“, schreibt etwa ein Werderaner, der anonym bleiben will.

Stadt: Menschen haben sich an die Regeln gehalten

Andere Besucher sind schon beim Anblick des vollen Parkplatzes wieder umgedreht. Wieder andere berichten, dass sich nicht alle an die Maskenpflicht gehalten und sie Kontrollen vermisst hätten. Die Stadtverwaltung selbst zieht auf Nachfrage der MAZ dennoch ein positives Resümee: „Unser Eindruck war, dass sich die Menschen gemäß der gültigen Eindämmungsverordnung an die Regeln gehalten haben und sich bei einem Spaziergang die verschiedenen Beleuchtungen angesehen haben“, sagt Werders 1. Beigeordneter, Christian Große ( CDU), auf MAZ-Nachfrage.

Lichterglanz zum Advent in Werder Quelle: Hermann Bobka

„Wir hatten reinvorsorglich auf Masken und Abstand hingewiesen und entsprechende Schilder auf der Insel verteilt. Weiterhin war das Ordnungsamt und Sicherheitsdienst im Einsatz und hat freundlich auf die Abstände hingewiesen“, sagt er. Ziel war es, in der schwierigen Zeit „ein bisschen Licht in die Herzen zu zaubern“ und das sei gelungen.

Beworben hatte die Stadt die Aktion nicht, aber Fotos der beleuchteten Insel machten am Wochenende schnell die Runde auf Facebook und Instagram. „Wir sind gern hingegangen, um uns zu erfreuen. Gern mehr davon“, schreibt eine Facebook-Nutzerin.

Von Luise Fröhlich