Lockerung trotz Corona: Diese Geschäfte in Werder dürfen wieder öffnen

Endlich wieder mehr als nur Lebensmittel und Drogerie-Produkte: Ab heute dürfen zahlreiche weitere Geschäfte des Einzelhandels wieder öffnen. Für viele Gewerbetreibenden in Werder heißt das, dass sie langsam wieder Licht am Ende des Tunnels ihrer massiven Umsatzeinbußen sehen können.

Elektro-Laden löst Problem der Flächenbeschränkung kreativ

So auch für den Elektronik-Händler Medimax im Werderpark. Das Geschäft hat an diesem Standort noch keinen einzigen Cent eingenommen. Am 2. April war die Neueröffnung geplant. Für die jetzige Eröffnung musste es kreativ werden. Denn seine Verkaufsfläche liegt mit 1500 Quadratmetern weit über der für eine Wiederöffnung zulässigen Fläche von 800 Quadratmetern. Deswegen hat das Verkaufsteam die für die Kunden zugängliche Fläche auf eben jene 800 Quadratmeter beschränkt. Der restliche Raum ist in einzelne Bereiche unterteilt, in denen jeweils ein Verkäufer steht. Der reicht dann die Waren an die Kunden raus und berät sie. So kann die Vorgabe der begrenzten Fläche eingehalten werden und gleichzeitig nutzt der Markt doch seinen gesamten Verkaufsbereich.

Der Werderpark besteht aus 40 Geschäften, die alle wieder zu 100 Prozent öffnen dürfen. Nur der Medimax darf zu 60 Prozent öffnen. Marktmanager Alexander Plattner hat ein Sicherheitskonzept erstellt, bei dem alle Geschäfte beteiligt sind. „Es wird ein Einbahnstraßensystem geben, um Begegnungen zu vermeiden“, sagt Plattner, „außerdem sind alle Bänke demontiert und die Kunden des Kaufland haben einen Ausgang über den Fluchtweg. So landen sie direkt auf dem Parkplatz und müssen nicht wegen des Einbahnstraßensystems den ganzen Weg wieder zurücklaufen.“ Die Gastronomen dürfen ihre Produkte weiter nur To Go anbieten.

Möbelhaus: Masken und Desinfektionsmittel am Eingang

„Wir sind absolut darauf angewiesen, dass die Kunden verständnisvoll sind und den Mindestabstand einhalten“, sagt Alexander Plattner. „Über allem hängt das Damoklesschwert, wieder schließen zu müssen, weil die Abstandsregelung nicht eingehalten wird.“ Denn: Das Ordnungsamt wird regelmäßig zur Kontrolle vorbeischauen.

Auch das Möbelhaus Christ in Werder muss seine Verkaufsfläche verkleinern. Normalerweise verkauft es auf einer Fläche von 3000 Quadratmeter sämtliches Mobiliar fürs Wohnen. Nun sind große Teile der Verkaufshalle mit rot-weißem Flatterband abgesperrt. „Und wir haben für die Kunden im Eingangsbereich Masken und Desinfektionsmittel bereitgestellt“, sagt eine Verkäuferin, die ihren Namen nicht nennen möchte. Im Kassenbereich wurden am Dienstag Plexiglasscheiben montiert. „Wir haben immer noch genug Platz, damit sich die Kunden gut aus dem Weg gehen können. Trotzdem achten wir natürlich darauf, dass nicht zu viele Kunden gleichzeitig in der Halle sind“, sagt die Verkäuferin weiter. Am Dienstag waren Mitarbeiter des Ordnungsamtes für einen ersten Besuch da, um die vorbereitenden Maßnahmen zu kontrollieren.

Von Annika Jensen