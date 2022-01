Mann in Werder (Havel) von Randalierern bedroht

Werder

In der Kemnitzer Straße ist am Montagabend ein 43-Jähriger bedroht worden. Er hatte nach eigener Aussage zwei Männer beobachtet, die an einer Bushaltestelle randalierten. Als er die Unbekannten daraufhin ansprach, kam es mit einem von ihnen zum Streit. Dabei soll der 43-Jährige zunächst beleidigt und dann bedroht worden sein. Anschließend entfernten sich die beiden Personen, die nach Angaben des Geschädigten betrunken waren, zu Fuß. Sie konnten trotz Nahbereichsfahndung mit Fährtenhunden nicht gefunden werden.

Einer der Gesuchten trug Jogginghose

Einer der jungen Männer soll laut dem Zeugen einen waffenähnlichen Gegenstand dabei gehabt haben. Er ist schlank, trug eine Jogginghose von Adidas in Schwarz und sprach deutsch. Sein Begleiter war kleiner und korpulenter. Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen Bedrohung aufgenommen, an der Bushaltestelle fand sie keine Beschädigungen.

