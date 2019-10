Potsdam

Bei einem Verkehrsunfall in Werder ( Potsdam-Mittelmark) ist am Freitagmorgen kurz nach sieben Uhr ein Mann ums Leben gekommen. Das bestätigte die Polizeidirektion West auf MAZ-Anfrage.

Demnach hatte der Mann als Fahrgast in einem Linienbus gesessen und war an der Haltestelle Brandenburger Straße/Lietzes Weg ausgestiegen. Kurze Zeit später verlor der Mann aus ungeklärter Ursache das Gleichgewicht, taumelte auf die Fahrbahn und wurde dem in Richtung Innenstadt anfahrenden Bus überrollt. Er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Angaben zum Alter des Mannes machte die Polizeisprecherin nicht. Zunächst müssten die Angehörigen verständigt werden, hieß es.

Die Unfallstelle ist derzeit voll gesperrt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr aufgenommen.

Von MAzonline/tk