Werder (Havel).

Nach einem Wohnungsbrand ist in Werder ( Havel) ein Mann verstorben. Gegen 8.30 Uhr war am Sonntag aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich seines Bettes ein Feuer ausgebrochen. Der Mann wurde hierbei schwer verletzt. Er musste in ein Krankenhaus geflogen werden, wo er jedoch seinen Verletzungen erlag. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache führt die Kriminalpolizei. Sie dauerten am Montag noch an.

Von MAZonline