Mutmaßlicher Werderaner Mörder noch nicht vernehmungsfähig

Werder

Der mutmaßliche Werderaner Mörder, der am Montagabend seine Frau ertränkt haben soll, ist weiter nicht vernehmungsfähig. Das teilte die Staatsanwaltschaft Potsdam auf MAZ-Nachfrage mit. Grund sei die andauernde medizinische Behandlung des 64-Jährigen.

Der Mann hatte mutmaßlich seine 40-Jährige Ehefrau im Gartenteich des gemeinsamen Hauses auf der Elisabethhöhe ertränkt und war anschließend mit einem Pkw in eine Hauswand auf einem Industriegelände in Plötzin gerast. Dabei hatte er sich schwer verletzt. Die Staatsanwaltschaft geht zum derzeitigen Zeitpunkt von einem eskalierten Beziehungsstreit zwischen den Eheleuten aus. Der Ermittlungsrichter der Amtsgerichtes Potsdam erließ am Dienstag einen Haftbefehl gegen den 64-Jährigen.

Von Annika Jensen