Potsdam

Die Feuerwehr ist am Montag zu einer Havarie an einem Wasserwanderrastplatz in Werder ( Havel) ausgerückt.

Ein Sportmotorboot war dort aus noch ungeklärter Ursache leck geschlagen – Wasser drang ins Innere des Bootes ein.

Die Feuerwehrleute pumpten das voll laufende Boot ab und verhinderten so Schlimmeres. Auch auslaufender Treibstoff musste von der Feuerwehr gebunden werden.

