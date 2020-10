55 Museen sind zum Aktionstag „Feuer und Flamme für unsere Museen“ am 24. Oktober geöffnet, 39 davon befinden sich im Landkreis. Die Eröffnung findet in diesem Jahr um 13 Uhr im Glassaal der Burg Ziesar statt.

Route 1 startet am Museum und Glasstudio Baruther Glashütte, führt weiter nach Luckenwalde, zum Grenzmuseum Dreilinden/ Drewitz, nach Teltow ins Industriemuseum, zum geplanten Kleinmachnower Museumsstandort, dem Südwestkirchhof Stahnsdorf und dem Heimatmuseum Sputendorf.

Route 2 hat ihren Startpunkt am Heimatmusem „Alte Mühle“ in Michendorf und schlängelt sich weiter nach Kähnsdorf in die Kulturscheune, zum Findlingsgarten Seddiner See, der „Alten Posthalterei“ sowie dem Spargelmuseum und der Bockwindmühle in Beelitz und endet mit einer Station am Hans-Grade-Museum in Borkheide.

Auf der dritten Route bewegen sich die Besucher vom Schloss Caputh, zur Ausstellung „Einsteins Sommer-Idyll in Caputh“, weiter zum Museum der Havelländischen Malerkolonie in Ferch, nach Petzow zum Waschhaus und abschließend zum Heimatmuseum in Geltow. Der vierte Kurs startet in Werder an der Bockwindmühle und plant die nächsten Halte im Morgenstern-Museum, im Ziegeleimuseum Glindow, im Lilienthal-Museum Derwitz und schließt mit Besuchen in den Heimatmuseen Groß Kreutz und Deetz.

Route 5 führt von Cammer, nach Emstal, Lehnin, Damsdorf, Grebs und Reckahn. Bad Belzig, Raben, Wiesenburg/Mark, Görzke und Ziesar sind Stationen auf Route 6. In Brandenburg/Havel, Pritzerbe und Milow befinden sich die Stationen der Route 7. Route 8 lädt ins Havelland.