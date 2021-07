Plötzin

Musik, Literatur, Film: Die erfolgreiche Veranstaltungsreihe im Pfarrsprengel Plötzin wird in diesem Jahr fortgesetzt – und zwar auch thematisch. Denn auch in diesem Sommer wird es um Flucht und Fremde in Verbindung mit Kultur gehen, wie Organisatorin Doris Nucke erklärt. Insgesamt stehen noch zehn Veranstaltungen bevor, die nächste am kommenden Wochenende. In der Damsdorfer Kirche spielt der Chor „Licht“ aus Berlin am Sonntag, 11. Juli, ab 17 Uhr unter der Leitung von Janna Petermann russische Lieder.

Mit dem Regisseur und Buchautoren Hans-Dieter Rutsch geht es am Mittwoch, 21. Juli, in der Plötziner Kirche weiter. Ab 19 Uhr gibt es beim Mix aus Film und Diskussion zunächst einen 30-minütigen Film zum Thema Einwanderung im Land Brandenburg zu sehen. „Mit der Gründung des Deutschen Reiches 1871 gelang die schwierige Assimilierung der Fremden. Der Film erzählt davon optisch sehr anschaulich und einprägsam. Er lässt keinen Zweifel daran, dass es den eigentlichen Brandenburger nie gab“, heißt es in der Ankündigung.

Dialog zwischen Jugendlichen

Am Freitag, 6. August, wird es im Pfarrhaus Plötzin um 18 Uhr einen Dialog zwischen Jugendlichen aus der Region und Jugendlichen aus dem Flüchtlingsheim in Werder unterschiedlicher Nationalitäten geben. Thema: Fremde und Einwanderer im Land Brandenburg. Die Göhlsdorfer Kirche wird am 18. August um 19 Uhr Stätte einer weiteren filmischen Diskussion mit Hans-Dieter Rutsch und als Gast dem Gesundheitswissenschaftler des Robert-Koch-Institutes Benjamin Kuntz. Dabei geht es um das jüdische Landschulheim in Caputh und dessen Erstürmung am 10. November 1938.

Bei dem Konzert des interkulturellen Ensembles „Amal Al Salam“ aus Berlin Steglitz am Sonntag, 29. August, in der Plötziner Kirche um 15 Uhr können sich Besucher auf eine Mischung aus arabischer Folklore und deutschen Volksliedern freuen. Die Gruppe entstand aus der Arbeit mit Geflüchteten, durch die nun drei syrische, ein persischer und zwei deutsche Musiker zusammen auf der Bühne stehen.

„Im vorigen Jahr gut angenommen“

Im September gibt es in der Damsdorfer Kirche jiddische Klänge und Klezmermusik der Band „Aufwind“ zu hören (25. September, 17 Uhr) sowie in der Göhlsdorfer Kirche eine Podiumsdiskussion mit Hans-Dieter Rutsch und dem Generalsuperintendenten Hans Ulrich Schulz zum Thema „Völkermord an den Armeniern“ (22. September, 19 Uhr). Der Oktober startet mit einer filmischen Diskussion zur jüdischen Einwanderung nach Brandenburg (6. Oktober, 19 Uhr, Plötzin) und endet mit einer weiteren zum Thema „Wo in Polen Deutsche sind“ (27. Oktober, 19 Uhr, Göhlsdorf). Am 9. Oktober um 16 Uhr spielt der blind geborene polnische Organist Marek Mielnik aus Opole, der Partnerstadt von Potsdam, ein Konzert in der Damsdorfer Kirche.

„Im vorigen Jahr wurden die Angebote sehr gut angenommen“, sagt Doris Nucke, die in Babelsberg lebt und auch 2020 die Veranstaltungsreihe in Zusammenarbeit mit Pfarrer Reinhard Danner und Hans-Dieter Rutsch auf die Beine gestellt hatte. Beim ersten Konzert kamen in diesem Jahr 70 Gäste und auch in der Damsdorfer Kirche wäre Platz für 70 bis 80 Besucher – gemäß der aktuellen Corona-Regeln. „Mit dem Programm soll Verständnis für die kulturellen Wurzeln der Menschen, die Deutschland nach ihrer Vertreibung als Heimat gewählt haben, geweckt werden“, erklärt Doris Nucke. Das Projekt wird finanziert durch das Bündnis für Brandenburg, das Kulturamt Potsdam-Mittelmark sowie durch den Kirchenkreis Potsdam-Mittelmark. Eintritt ist zu allen Veranstaltungen frei.

Von Luise Fröhlich