Mutmaßlicher Glindower Mörder in JVA-Krankenabteilung verlegt

Der mutmaßliche Mörder, der vor fünf Wochen seine Ehefrau in Elisabethhöhe in Glindow getötet haben soll, hat vor ein paar Tagen die Krankenstation gewechselt. Der Mann, den die Staatsanwaltschaft kurz nach der Tat in Untersuchungshaft genommen hatte, liegt nun in der Krankenabteilung der Justizvollzugsanstalt (JVA) Brandenburg an der Havel.

Ob das in der JVA selbst oder im nur einige hunderte Meter entfernten Brandenburger Klinikum der Fall ist, konnte der ermittelnde Potsdamer Oberstaatsanwalt Wilfried Lehmann auf MAZ-Nachfrage nicht sagen. „Diese Information ist für die Ermittlungsbehörde auch uninteressant“, sagte Lehmann. „Tatsache ist, dass der Beschuldigte nun einen Anwalt hat und die Ermittlungen andauern.“ Noch vor Ende September, so könne Lehmann nach aktuellem Stand der Ermittlungen sagen, könne er eine Entscheidung bekanntgeben, ob die Staatsanwaltschaft Anklage erhebt. „Ich erwarte, dass bis dahin die Ermittlungen abgeschlossen sind.“

Nachbar des Ehepaares wollte der Frau helfen

Der 64-Jährige mutmaßliche Mörder soll am 11. Mai seine Frau bei einem Streit derart verletzt haben, dass sie noch vor Ort starb. Ein Nachbar soll versucht haben, der Frau zu helfen, wurde allerdings von ihrem Ehemann bedroht. Nachdem der mutmaßliche Täter von seiner Frau abließ, soll er mit einem Pkw geflohen und in einem unweit liegenden Industriegebiet in eine Häuserwand gefahren sein. Seine Verletzungen waren so schwer, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Er war zunächst nicht vernehmungsfähig.

Nach der Tat äußerte sich das Frauenhaus Potsdam betroffen und verwies in einer Stellungnahme auf den Zusammenhang zwischen der Gewalt an Frauen und den Kontaktbeschränkungen, die während des Lockdowns im Zuge der Corona-Bekämpfung bestanden. In vielen Haushalten würde sich dadurch die Situation nochmals zuspitzen, so die Frauenrechtsorganisation. „Für die Frauen haben sich die Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme zu Hilfsstrukturen verschlechtert“, hieß es damals.

