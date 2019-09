Nach Absage des Baumblütenfestes: Karnevalsverein aus Werder will trotzdem feiern

Werder

Der Karnevalsverein „Freunde des Frohsinns“ plant trotz des Ausfalls des Baumblütenfestes 2020 und 2021 im kommenden Jahr einen Umzug durch die Stadt. Das teilte Präsident, Christian Zube, auf MAZ-Nachfrage mit. „Unsere Karnevalsfreunde in Aachen, Köln und Berlin haben uns angerufen, weil sie von dem Ausfall des Baumblütenfestes gehört hatten“, sagte Zube.

In den vergangenen Jahren hatte der kleinste Werderaner Karnevalsverein stets andere Vereine aus Berlin und Brandenburg während des Baumblütenfestes eingeladen, gemeinsam am Festumzug teilzunehmen und anschließend beim Fischer Mai zu feiern. Auch die Kölner und Aachener waren hin und wieder dabei gewesen. „Ich konnte sie beruhigen, dass sie trotzdem kommen können“, so Zube. Auch im nächsten Jahr sei geplant, sich beim Blütenkönig des Vereins, der kurz vor dem Fest gekrönt wird, zu treffen, einen Umzug zu veranstalten und beim Fischer einzukehren.

Hochbetrieb beim Baumblütenfest in Werder. Quelle: Julian Stähle

Im sozialen Netzwerk Facebook ruft Zube alle anderen Vereine in der Stadt dazu auf, sich dem Umzug anzuschließen. Beim Fischer werde eine Bühne aufgebaut sein, die für fünf Tage – wie während des Blütenfestes – aufgestellt sein und ein buntes Programm bereithalten wird.

Seinen Umzug will der Karnevalsverein selbst bei der Stadt anmelden. „Wir können die Party nicht ausfallen lassen, weil wir im nächsten Jahr unser zehnjähriges Bestehen feiern“, sagt Vereinschef Zube.

Auch der Obsthof Lindicke will im kommenden Frühjahr auf ein Fest nicht verzichten. „Gerade in diesen Wochen, in denen wir das Ausmaß der Blütenfröste ganz genau sehen – nämlich immense Ausfälle bei Äpfeln und Pflaumen – ist die Nachricht vom Ausfall des Baumblütenfestes nicht gerade eine freudige“, schreiben Bettina und Stefan Lindicke, Inhaber des Obsthofes in einer Mitteilung auf Facebook. „Unser Obsthof ist auf die Einnahmen aus dem Weinverkauf angewiesen“, heißt es weiter. „Wir haben sowieso unseren Stadtgarten am Hohen Weg seit Jahren auch schon vor dem offiziellen Baumblütenfest geöffnet und planen ganz fest auch für 2020 für unsere Kunden und Gäste ein echtes Fest unter blühenden Bäumen.“

Auch andere Bauern und Weinproduzenten in Werder wollen sich zeitnah zusammensetzen und ein gemeinsames Konzept erstellen, um ihren Wein im Frühjahr zu verkaufen.

Von Annika Jensen