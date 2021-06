Glindow

Das beliebte Kirsch- und Ziegelfest in Glindow wird in diesem Jahr wieder stattfinden. Wie die Organisatoren am Sonntag mitteilten, ist es für den 3. Juli, Beginn um 11 Uhr, im Schützenpark auf dem Gelände der Bogenschießanlage geplant. „Aufgrund der noch anhaltenden Pandemie haben wir ein umfangreiches Hygienekonzept erarbeitet“, heißt es aus dem Festkomitee. Das 24. Kirsch- und Ziegelfest im vorigen Jahr war wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden.

Eintrittskarten sind begrenzt

Am kommenden Wochenende (19. und 20. Juni) sowie am 27. Juni werden die begrenzten Eintrittskarten für je zwei Euro von 11 bis 14 Uhr im Heimatmuseum verkauft. Am 29. Juni ist der Vorverkauf von 18 bis 19 Uhr geöffnet. Wer auf das Fest will, muss nachweisen, dass er in den vergangenen 24 Stunden negativ getestet wurde, dass er vollständig geimpft oder genesen ist. Zudem werden die Personendaten der Besucher zur Kontaktverfolgung erfasst.

Auf dem Programm stehen unter anderem ein Frühschoppen mit Blasmusik, eine Buchlesung des Heimatvereins, Bogenschießen mit dem Schützenverein, Töpfern mit Kindern, eine Theateraufführung des Comédie Soleil sowie Musik von „Purfürst & Wein“ sowie Niclas Freese.

Von MAZonline/fro