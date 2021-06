Werder

Zu dem mutmaßlichen Missbrauch an einem Kind am Plantagenplatz in Werder, der letztlich doch keiner gewesen sein soll, wird weiter ermittelt. Nach MAZ-Informationen soll das Mädchen am frühen Montagnachmittag auf dem Weg von der Schule zum Hort im Hohen Weg gewesen, als sie am Plantagenplatz abgefangen wurde. Zunächst schilderte sie der Polizei, von einem Mann ins Gebüsch gezogen worden zu sein, wo es zu einem sexuellen Übergriff kam. Die Polizei suchte intensiv nach einem Verdächtigen und nahm am Mittwoch sogar zwei Männer mit aufs Revier, während das Mädchen später am Nachmittag erklärte, dass es doch keine sexuellen Handlungen gegeben habe.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Keine Statistik zu solchen Fällen

Laut Polizei komme es durchaus vor, dass Kinder von sexuellen Übergriffen berichten und später ihre Aussagen zurücknehmen oder korrigieren. Wie häufig das im Bereich der Inspektion Potsdam schon passiert ist, bleibt allerdings unbeantwortet, weil dazu keine Statistik geführt wird, so Sprecherin Juliane Mutschischk. Warum das Mädchen aus Werder ihre Aussage während der auf Hochtouren laufenden Ermittlungen der Polizei plötzlich korrigiert hat, wird derzeit untersucht. Im Allgemeinen könne das laut Kriminalpolizei sehr individuelle Gründe haben.

Dass es auf dem Plantagenplatz im Herzen der Blütenstadt immer mal wieder Probleme gibt, ist in Werder landläufig bekannt. Inwiefern und ob sie mit dem Missbrauch zusammenhängen, ist noch völlig unklar. Auf den Bänken hinter den Bushaltestellen sind oft die gleichen Personen anzutreffen und häufig ist Alkohol und viel Verzweiflung im Spiel. Am verregneten Tag nach der großen Suchaktion der Polizei sitzt am Vormittag nur ein Mann auf dem sonst fast leeren Platz und lässt sich mit Musik aus einer Box beschallen. Eine Mutter aus Werder schilderte der MAZ ihre Sorgen um ihre Tochter, die jeden Nachmittag vom Hort nach Hause läuft und dabei dort vorbeikommt. „Ich habe immer ein ungutes Gefühl“, sagt sie.

Stadt geht gegen Alkohol vor

Auch die Stadtverwaltung weiß um den „Brennpunkt“, hat allerdings nur einen begrenzten Handlungsspielraum, wie der 1. Beigeordnete, Christian Große (CDU), auf MAZ-Nachfrage erklärte. Vor vielen Jahren habe es auf dem Platz einmal ein Alkoholverbot gegeben, das aber kassiert worden sei. Dennoch kann die Stadt gegen den Alkoholkonsum dort vorgehen: „Wir haben rund um Spielplätze eine Bannmeile von 20 Metern, um die herum Rauchen und Alkoholtrinken verboten ist. Auf dem Plantagenplatz befinden sich ein paar Spielgeräte, daher gilt die Regel dort auch“, sagte Christian Große.

Die Bußgeldverfahren und Ordnungswidrigkeiten, die die Stadt einleite, würden allerdings nur wenig bewirken. Denn die Empfänger der Bescheide hätten kein Geld. Selbst Zwangsvollstreckungen seien zwecklos geblieben. „Wir kontrollieren trotzdem und leiten auch weiter Verfahren ein. Inzwischen hat sich die Situation schon etwas verbessert“, so der Vize-Bürgermeister. Aus Sicht der Polizei stellt der Plantagenplatz keinen Schwerpunkt für Kriminalität dar, erklärt Juliane Mutschischk. Statistische Zahlen für diesen speziellen Bereich der Innenstadt in Werder würden nicht vorliegen.

„Es ist eine Krankheit“

Martina Müller, die wenige Schritte entfernt jahrelang die Tee- und Wärmestube geleitet hat, kennt das Schicksal der Menschen, die sich täglich auf dem Plantagenplatz treffen, die oftmals im Leben gestrauchelt sind. Anfangs ging sie noch als Streetworkerin zu ihnen, dann kamen sie in die Wärmestube, um zu essen oder zu reden – Alkohol ist bei Martina Müller strikt untersagt. Einer ihrer langjährigen Klienten wurde auf dem Plantagenplatz brutal zusammengeschlagen und erlitt bleibende Nervenschäden.

Eigentlich seien es tolle und liebe Menschen, aber: „Die meisten, die dort sitzen, trinken seit vielen Jahren. Wir schreiten natürlich ein, wenn es sein muss, aber letztlich bleibt es ihre Entscheidung, sich wieder dort hinzusetzen und zu trinken. Es ist eine Krankheit“, berichtet sie. Auch mit dem damaligen Alkoholverbot auf dem Plantagenplatz sei es nicht besser geworden, denn dann hätten sie sich woanders getroffen oder tranken zu Hause weiter. Inzwischen seien es nicht mehr nur Erwachsene, die dort zusammenkommen, sondern auch Jugendliche, und sie würden nicht nur aus Werder stammen.

Von Luise Fröhlich