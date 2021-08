Werder

Nach Finanzskandal und Insolvenz kommen von der Friedrichshöhe in Werder jetzt hoffnungsvolle Nachrichten: Der denkmalgeschützte Komplex steht zum Verkauf und könnte noch in diesem Jahr an einen neuen Eigentümer übertragen werden. Bis zum 31. August läuft ein Bieterverfahren für das einstige Ausflugslokal und das knapp drei Hektar große Grundstück, wie Marlene Auerbacher von der CR Investment Management der MAZ erklärt. Das europaweit agierende Unternehmen wurde von dem Insolvenzverwalter des bisherigen Eigentümers, der German Property Group (GPG), damit beauftragt, mehrere ehemalige GPG-Immobilien zu verkaufen.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Transparente Suche nach einem Käufer

Wie berichtet, wurde für die GPG im vergangenen Jahr ein Insolvenzverfahren eröffnet. Nach Recherchen mehrerer Medien hatten tausende Privatanleger Millionen Euro in die Projektentwickler-Firma investiert, die bis 2019 „Dolphin Trust“ hieß und unter diesem Namen 2018 die Friedrichshöhe erworben hatte. Die GPG kaufte deutschlandweit rund hundert historische Immobilien und versprach, sie zu sanieren, Wohnungen zu bauen und sichere Renditen zu bieten. Das Geld der Anleger aber versickerte in einem komplizierten Firmengeflecht der GPG. Mehrere Investoren erstatteten Anzeige. Gegen den früheren Geschäftsführer der GPG, Charles Smethurst, ermittelt die Staatsanwaltschaft Hannover, unter anderem wegen des Verdachts auf Anlagebetrug und Insolvenzdelikten.

Die Gestaltung der Fassade erinnert an eine mittelalterliche Festung. Quelle: Luise Fröhlich

Unter den ersten 22 GPG-Immobilien, die nun in Deutschland verkauft werden, ist auch die Friedrichshöhe in Werder. Bei dem Verkaufsverfahren können – vereinfacht gesagt ähnlich wie bei Ebay, Gebote für das Objekt eingereicht werden. Einen Mindestpreis gibt es nicht. „Es handelt sich um ein transparentes Verfahren, weil wir vor den Gläubigern rechtfertigen müssen, dass wir das Objekt zu einem guten Preis verkaufen“, sagt Marlene Auerbacher. Die Gläubiger hoffen darauf, ihr damals investiertes Geld zurückzubekommen. Veröffentlicht ist das Angebot auf einer frei zugänglichen Webseite – Zugang zu den Detail-Daten können Interessenten beantragen. „Wir wollen die Liegenschaft an jemanden verkaufen, der einen guten Preis zahlt und der sie vor allem auch anfasst“, erklärt Marlene Auerbacher.

Gebäude-Komplex verwittert immer mehr

Für die Friedrichshöhe ist das essenziell, denn der Komplex aus Gaststätte und Saalanbau steht seit Jahren leer und verwittert zusehends. Viele Werderaner stimmt der traurige Anblick des einst so beliebten Treffpunktes wehmütig. Die Fenster und Türen sind mit Verschlägen gesichert, die Fassade von immer mehr Graffiti übersäht und der Außenbereich verwildert. Die CR Investment Management, die sich auf herausfordernde Immobilien spezialisiert hat, bietet die Friedrichshöhe als Gebäuderuine in Werder „mit Panoramablick über Brandenburg“ an. In dem Portfolio der GPG-Objekte ist sie in bester Gesellschaft: Veräußert werden unter anderem Schlösser, ein Kloster, eine Brauerei, Baugrundstücke oder zum Beispiel die denkmalgeschützte ehemalige Lederfabrik in Zehdenick (Oberhavel). Viele der Objekte der insolventen GPG, die aktuell in der Vermarktung sind, befinden sich im Raum Brandenburg und Berlin.

Erbaut im 19. Jahrhundert Die Friedrichshöhe in Werder ist ein ehemaliger Aussichtsturm mit Restaurant aus dem 19. Jahrhundert. Erbaut 1896 auf dem Kesselberg wurde der Komplex 1913 durch mehrere Anbauten vergrößert. In den 1930er und 1960er Jahren kamen weitere Ausbauten auf dem Gelände hinzu. Ihren Namen verdankt die Höhe dem Bauherren der Gaststätte Friedrich Schmahlfeldt, nach dem auch eine Straße gegenüber der Friedrichshöhe in Werder benannt ist.

Hotel-Pläne waren schon weit gedacht

Bevor die offizielle Vermarktung der Friedrichshöhe begonnen hatte, habe es bereits Nachfragen von Interessenten gegeben, berichtet Marlene Auerbacher. Zudem informierte die Investment-Firma vor dem Start des Vertriebs die Stadt Werder (Havel), in deren Hand die Planungshoheit und die Entwicklung des Geländes liegt. „Was der künftige Investor aus dem Objekt machen wird, geschieht in Abstimmung mit der Stadt“, versichert Marlene Auerbacher. Die GPG hatte bereits Pläne, das Areal umzugestalten, wie aus dem Angebot hervorgeht: Neben einer umfassenden Sanierung aller bestehenden Gebäude waren auch Neubauten auf den Grundstücken zum Hohen Weg hin vorgesehen. „Das Thema Hotelnutzung war hier schon sehr weit gedacht“, sagt Marlene Auerbacher. Die Interessenten seien jetzt allerdings nicht an die bisherigen Pläne gebunden.

Wenn das Bieterverfahren endet, wird die CR Investment Management die Angebote sichten, sortieren und sie der Berliner Kanzlei BBL Brockdorff & Partner, die die GPG-Insolvenz verwalten, präsentieren. „Die Resonanz ist bisher sehr gut und auch die Gespräche haben positive Signale ausgesendet. Wir erwarten eine Vielzahl von Angeboten“, sagt sie. Wie schnell der beste Bieter dann auch der Eigentümer der Friedrichshöhe wird, hänge letztlich auch von insolvenzrechtlichen Fragen ab.

Von Luise Fröhlich