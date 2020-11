Werder

Der neu gestaltete Bahnhofsvorplatz in Werder wird am Samstag freigegeben, wie Regiobus und die Stadt Werder mitteilten. In der Mittelinsel gibt es nun einen zusätzlichen Bussteig. Wartende Fahrgäste erhalten somit mehr Platz, heißt es. Die Abfahrtspositionen seien zudem übersichtlicher angeordnet. Die Busse erhalten mehr Abstell- und Halteplätze, damit die Fahrer ihre Pausen ungestört verbringen und sich die Busse nicht gegenseitig blockieren.

Die Buslinien fahren ab Samstag an den folgenden Stellen ab: Vor dem Bahnhofsgebäude verbleibt der Bussteig 1. Hier starten die Linien 607 und 631 Richtung Potsdam. Die weiteren Linien fahren vom neuen Bussteig auf dem Vorplatz, von den Positionen 2 (Linien 632, 633, 634 und 641) und 3 (Linie 630) ab.

Barrierefrei gestaltet

Der Ausstieg erfolgt nun grundsätzlich an einem der Bussteige auf dem Bahnhofsvorplatz und nicht mehr auf der Südseite der Adolf-Damaschke-Straße. Der Umsteigeweg zum Zug und zwischen den Buslinien wird damit kürzer und vor allem sicherer, da Pendler nicht mehr die Adolf-Damaschke- Straße überqueren müssen.

Der Platz vor dem Werderaner Bahnhof war wegen der Bauarbeiten seit Sommer gesperrt. Quelle: MAZ

Der gesamte Bahnhofsvorplatz ist barrierefrei und mit einem Blindenleitsystem und „Kasseler Borden“ für den Ein- und Ausstieg gestaltet. Digitale Fahrgastinformationsanzeigen (DFI) geben nun an allen Abfahrtspositionen Echtzeitauskunft über die nächsten Abfahrten. Auch die Beleuchtung wurde erweitert und überarbeitet.

Fahrpläne ändern sich mit Inbetriebnahme des Platzes

Sobald der neue Busverkehrsplatz in Betrieb genommen ist, wird es auf allen den Bahnhof bedienenden Linien zu Fahrplanänderungen kommen, erklärt Regiobus. Unter anderem verkehrt die Linie 631 in Richtung Potsdam wieder bis zu zwei Minuten früher.

Die Bauarbeiten am Bahnhofsplatz in Werder hatten im Juli begonnen. „Der Umbau wurde notwendig, da mit dem erfolgreichen Powerbus-Konzept der Bustakt erhöht wurde und damit auch die Nachfrage am öffentlichen Personennahverkehr gestiegen ist“, so Werders 1. Beigeordneter Christian Große ( CDU). „Im Zuge eines neuen Infrastrukturkonzepts werden weitere Um- und Neubauten von Bushaltestellen in Werder erfolgen.“

Nur eine temporäre Lösung

Beim Umbau des Bahnhofsvorplatzes handele es sich um eine temporäre Lösung zur Verkehrssicherheit und zum Schutz der Fahrgäste. Ein grundlegender Umbau ist mit dem Bau des Rad- und Fußgängertunnels geplant.

