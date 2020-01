Neubau des Hochbehälters in Werder sorgt für Einschränkungen

Werder

Der Neubau des Trinkwasserhochbehälters auf der Friedrichshöhe in Werder wird ab 1. April die Werderaner und Bewohner im Umland zu Einschränkungen zwingen. Ab diesem Datum dürfen die Kunden des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Werder-Havelland (WAZV) in der Zeit zwischen 5 und 22 Uhr kein Wasser aus der öffentlichen Trinkwasserversorgungsanlage des WAZV entnehmen, um damit ihre Gärten zu bewässern. Das teilte die Stadtverwaltung Werder in der vergangenen Woche mit.

2000 Kubikmeter Wasser werden fehlen

Die WAZV muss den 106 Jahre alten Hochbehälter ersetzen. „Um Platz für den Neubau zu schaffen, muss der alte Behälter zum größten Teil abgerissen werden“, sagt Stadtsprecher Henry Klix. „Dadurch fehlen 2000 Kubikmeter Wasser, die während der Bauzeit nicht für die Wasserversorgung der WAZV-Kunden zur Verfügung stehen.“ Zwar solle durch den zusätzlichen Kauf von Wasser von anderen Versorgern sowie die Aktivierung und den Neubau weiterer Anlagen die Bereitstellung von Trinkwasser gesichert werden. „Trotzdem stehen Trinkwassermengen nur begrenzt zur Verfügung“, so Klix weiter.

Die WAZV-Kunden, zu denen auch Bewohner in Groß Kreutz, Kloster Lehnin und Schwielowsee gehören, sind nicht nur ermahnt, kein Wasser für ihre Gärten zu entnehmen. Es ist ihnen ab dem 1. April in dem genannten Zeitraum auch verboten, „Hof-, Straßen- und Wegflächen, Grünflächen und Parkanlagen, Spiel- und Sportplätze, Terrassen, Dächer und sonstige Anlagen und Bauwerke mit Trinkwasser aus der öffentlichen Anlage des WAZV zu besprengen sowie Wasserbecken einschließlich Swimmingpools zu befüllen“, listet Klix auf.

Neuer Behälter fasst 5000 Kubikmeter

Der alte Hochbehälter fasste 3000 Kubikmeter. Doch mit der rasanten Bevölkerungsentwicklung in der Region konnte das historische Bauwerk nicht mithalten. An heißen Tagen werden pro Stunde bis zu 900 Kubikmeter Wasser abgenommen, schreibt Werders Stadtverwaltung auf ihrer Website. Die Pumpen des Wasserwerks am Plessower See könnten nur etwa die Hälfte davon fördern. „Der Hochbehälter schafft den Ausgleich“, heißt es weiter. Damit die Wasserversorgung im Bereich des WAZV sichergestellt werden kann, wird der neue Trinkwasserhochbehälter ein Fassungsvermögen von 5000 Kubikmetern und einen Durchmesser von 46 Metern haben.

Von Annika Jensen