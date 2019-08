Töplitz

Eine große Resonanz hatte die jüngste Ausstellung des Vereins Havel-Land-Art in der Galerie Töplitz schon zur Eröffnung am Wochenende. Unter dem Titel „ Eidolon“ stellen drei Künstlerinnen ihre Arbeiten vor, die sich persönlich verbunden fühlen und sich doch mit gegensätzlichen Bildwelten unterscheiden. Kathrin Henschler, Elena Kozlova und Marieken Matschenz haben an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig studiert.

Für Kozlova und Matschenz ist es ein Wiedersehen mit Töplitz. Beide haben vor zehn Jahren schon einmal in der Galerie ausgestellt. Dafür hat es Kathrin Henschler bereits geschafft, in die öffentlichen Sammlungen solch bedeutender Häuser wie die Eremitage in Sankt Petersburg, das Puschkin-Museum in Moskau und die SÖR-Rusche-Sammlung des traditionsreichen Modehauses aufgenommen zu werden.

Teer als Kunstwerkstoff

Am meisten beeindrucken ihre Teer-hinter-Glas-Bilder, die passend zum Thema gespiegelt zu sehen sind. „ Eidolon“ kommt aus der altgriechischen Literatur und bedeutet Abbild oder Spiegelbild. Die Arbeit mit dem Teer muss rasch und spontan vorangehen. Das Material bindet sehr schnell ab. Ausgangspunkt ihrer Bilder ist die Darstellung des Menschen, nicht in seiner Anatomie, sondern in seinen Haltungen und Gesten.

Elena Kozlova inspirieren natur- und kunstwissenschaftliche Untersuchungen zu ihrer Arbeit. Die diplomierte Meisterschülerin wandelt zwischen abstrakter und figürlicher Kunst.

Kunst mit Kindern und Jugendlichen

Marieken Matschenz malt mit ihren Farbstiften Bilder, die sich erst durch die Deutung der Details in ihrer vollen Gesamtheit erschließen. Seit 2011 engagiert sie sich in der Kunstvermittlung für Kinder und Jugendliche und ist seit 2015 Leiterin der Jugendkunstschule Neustrelitz.

„ Eidolon“, Kathrin Henschler, Elena Kozlova, Marieken Matschenz, Malerei und Plastik, 17. bis 25. August, Mo-Fr, 16-18 Uhr, Sa/So 14-18 Uhr, Galerie in Töplitz, An der Havel 68 (Kirche).

Von Heinz Helwig