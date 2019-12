Glindow

Acht Monate nach dem symbolischen ersten Spatenstich sollen die Glindower Kinder am 7. Januar 2020 ihre neue Kindertagesstätte in der Poststraße des Ortes in Besitz nehmen können. Die neuen Spielhäuser, Kuschelecken und Kletterwände warten schon darauf, benutzt zu werden. Die kleinen Tische und Stühle stehen ebenfalls bereit. In dem Haus sollen auf etwa 1300 Quadratmetern zunächst 50 Kinder von neun Erzieherinnen und Erziehern betreut werden, sagt Kitaleiter Jean Waide. In der Perspektive werden sich 15 Pädagogen um rund 100 Kinder kümmern können.

Kitaleiter Jean Waide probiert bereits die neuen Kinderstühle aus. Ab dem 7. Januar des nächsten Jahres werden darauf die quirligen Kleinen sitzen. Quelle: Stadt Werder

Es ist die dritte Einrichtung im Gesamtgebiet von Werder, die von der kommunalen Haus- und Grundstücksgesellschaft Werder (HGW) mbH errichtet wurde. Vorbild für das Haus war die ebenfalls neue Kita „Havelzwerge“ in der Adolf-Damaschke-Straße in Werder, sagt Architektin Una Räuber. Die guten Erfahrungen aus dem Vorgängerbau konnten in Glindow mit eingebracht werden

Die drei Flügel des eingeschossigen, barrierefreien Modulbaus bilden einen Hof um den großen Kitaspielplatz. Darauf befinden sich neben typischen Spielplatzgeräten auch eine Matschanlage und eine Kletterwand. Ein zweiter Spielplatz für die Krippenkinder wurde hinter einem der Seitenflügel angelegt.

Schon erste Ideen fürs Kitakonzept

Zu den 800 Quadratmetern Außenspielfläche kommen noch weitere 1850 Quadratmeter Grünflächen hinzu. Im Haus selbst können die Kinder Spielhäuser, Spielflure mit Bällebad, Spiel- und Lernwände sowie einen Bewegungsraum nutzen. Für die Krippen- und Kitakinder gibt es jeweils drei Gruppenräume mit benachbarten Schlafräumen und Bädern. Alle Gruppenräume haben Terrassenzugänge. Stolz ist Kitaleiter Waide auch auf den Speiseraum, der mit einer Küchenzeile für die Kinder ausgestattet ist.

Für das Kitakonzept hat er mit seinem neuen Team bereits erste Ideen entwickelt. Die Kita wird mit einem teiloffenen Konzept nach dem Situationsansatz arbeiten, bei dem die Kinder mit Kindern aus anderen Gruppen zusammentreffen und sich in die Tagesgestaltung einbringen können.

Der symbolische erste Spatenstich für die neue Kita in Glindow wurde am 7. Mai dieses Jahres vollzogen. Quelle: Stadt Werder

In Werder sind seit 2012 rund 420 neue Kitaplätze entstanden. Mit der neuen Kita in Glindow kommen weitere 100 Plätze dazu. Für einen weiteren Neubau in der Adolf-Damaschke-Straße in Werder mit 200 Plätzen läuft ein Baugenehmigungsverfahren. Die Bauarbeiten sollen im nächsten Jahr beginnen.

