Glindow

Mehrheitlich hat der Glindower Ortsbeirat in seiner Videositzung dafür gestimmt, die neu entstehende Straße „Zum Schulcampus“ zu nennen. Sechs Mitglieder votierten für diesen Vorschlag, der aus dem Ortsbeirat heraus kam, und drei dagegen. Das Aktionsbündnis Weltoffenes Werder zeigte sich enttäuscht über diese Entscheidung, denn es hatte sich zuvor, wie berichtet, dafür eingesetzt, die Straße nach Resi Salomon zu benennen und damit einen weiteren Teil des Gedenkens an die von Nationalsozialisten ermordeten Juden in Werder zu schaffen. Für diese Option gab es im Ortsbeirat nur drei Stimmen.

„Wir sind besonders auch deshalb verärgert, weil keine inhaltlichen Argumente gegen den Vorschlag vorgebracht wurden“, sagt Aktionsbündnis-Sprecher Robin Stark. Diesen Vorwurf weist Ortsvorsteher Sigmar Wilhelm (Freie Bürger) zurück. Für die Mehrheit des Ortsbeirates sei es entscheidender gewesen, mit dem Straßennamen einen örtlichen Bezug zum neuen Hoffbauer-Schulcampus herzustellen. Das bedeute aber nicht, dass man sich damit gegen das Erinnern an die Folgen der Nazi-Gräueltaten entschieden habe. Im Gegenteil: Der Ortsbeirat stelle sich ganz klar gegen Rassismus und Antisemitismus.

Gedenkkultur in ganz Werder ausgeprägt

„Die Stolpersteine der Salomons liegen in Sichtweite des neuen Schulcampus’ und wir haben darüber hinaus bereits eine sehr ausgeprägte Kultur des Erinnerns, Gedenkens und Mahnens in ganz Werder“, sagt Sigmar Wilhelm. Es gibt Stolpersteine für alle von den Nationalsozialisten ermordeten Juden, die in Werder gelebt haben, zudem unter anderem ein Mahnmal für die Opfer von Krieg und Gewalt sowie diverse Buchveröffentlichungen, die sich mit den Themen befassen.

Stolpersteine für Resi und Hans Siegfried Salomon in Glindow Quelle: Aktionsbündnis Weltoffenes Werder

Weitere Optionen für Benennung bleiben

„Dennoch wollen wir die Diskussion um den Namen weiter und offen führen“, so Sigmar Wilhelm weiter. Eventuell könnte die Schule nach Resi Salomon benannt werden, wobei diese Entscheidung in Abstimmung mit dem Träger Hoffbauer-Stiftung zu treffen wäre. „Außerdem haben wir ja noch eine neue Stichstraße ohne Namen, die am neuen Kreisverkehr für den Campus entsteht“, sagt der Ortsvorsteher.

Am 11. März werden die Stadtverordneten zunächst über die Benennung der Zufahrtsstraße zwischen der Elisabeth- und der Klaistower Straße entscheiden. „Wir hoffen nun, dass die Stadtverordneten und die Bürgermeisterin unser Anliegen für die Resi-Salomon-Straße dennoch aufnehmen und auch den Austausch mit dem Aktionsbündnis dazu suchen“, so Robin Stark. Die Bauarbeiten für die Kita und die Grundschule könnten nach vielen Verzögerungen im Frühjahr endlich beginnen.

Von Luise Fröhlich