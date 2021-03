Werder

Nur zwei lebende Ehrenbürger soll es in Werder geben – so haben es die Stadtverordneten einst beschlossen. Der Ortschronist Baldur Martin nimmt nun den zweiten Platz neben Altbürgermeister Werner Große ein, dem die Ehrenbürgerwürde 2017 verliehen worden war. Im MAZ-Interview erklärt Baldur Martin, ob er die Nachricht inzwischen verarbeitet hat und was er an den Werderanern besonders schätzt.

Herr Martin, wie fühlt es sich an, Ehrenbürger zu sein?

Baldur Martin: Zuerst war es ein Schock. Mittags habe ich die Nachricht erhalten und hatte noch den ganzen Nachmittag über mit meinen Emotionen zu kämpfen. Dass die Entscheidung der Stadtverordneten dann auch noch einstimmig gefallen ist, hat mich perplex gemacht. Aber es zeigt natürlich, dass die Arbeit gewürdigt wird und das ist sehr schön. Sicherlich gibt es auch kritische Stimmen, aber das muss man in Kauf nehmen. Letztlich hat mir die Pandemie die Gelegenheit gegeben, mich etwas zu beruhigen, bevor dann eventuell eine größere Zeremonie folgen soll.

Was schätzen Sie an den Werderanern?

Ich liebe ihre Mentalität. Als ich 1962 aus dem Erzgebirge hierher gekommen bin, war es, als hätte ich meine alten Nachbarn wieder gefunden. Wie sie bin ich es gewohnt, dass das Leben nur durch Arbeit erfüllt ist. So habe ich Arbeit auch nie als Belastung empfunden. Den Werderschen wird ja oft Sturheit vorgeworfen. Das ist aber eher bewusst: Man muss bedenken, dass sie seit langem von den Berlinern abhängig waren. Dadurch wägen sie alles erstmal ab. Ich will nicht wissen, wie oft sie auf den Märkten angepflaumt wurden. So haben sie eben ihre Lehren daraus gezogen.

Wann haben Sie die Werderschen richtig kennengelernt?

Beim Karneval. Ich war 1964 der vierte Prinz und da haben sie mich unter ihre Fittiche genommen.

Werder ist in den letzten Jahren enorm gewachsen. Wie hat sich das Ihrer Meinung nach auf das Bild der „Einheimischen“ ausgewirkt?

Es gibt viel Zuzug und das ist bis zu einem gewissen Grad auch so gewollt. Die Leute hier haben Fremde schon immer freundlich aufgenommen. So war das nach dem Dreißigjährigen Krieg, als die Umsiedler kamen; im 17./18. Jahrhundert, als die Könige Kolonisten ins Land holten; nach 1945, als sich Werders Bevölkerung während der Besetzung durch die Sowjetarmee verdoppelte; oder auch zuletzt, als die Geflüchteten in das Übergangswohnheim gezogen sind. Dennoch gibt es welche, die den Werderschen Fremdenfeindlichkeit unterstellen. Allein aus der Historie betrachtet, ist das aber einfach nicht wahr.

Wie würden Sie einem Fremden Werder beschreiben?

Werder ist ganz hervorragend mit Natur gesegnet, die alles hat, was man von der Natur erwarten kann: Wasser, Berge, fruchtbaren Boden, weniger fruchtbaren Boden. Werder liegt im Weichbild zweier Großstädte und kann deren Vorteile nutzen, ohne ihre Unannehmlichkeiten, die nur gelegentlich herüberschwappen, zu verspüren. Werder ist außerdem hervorragend an die weite Welt angebunden. Zeigen Sie mir zum Beispiel mal eine Kleinstadt, die fünf Autobahn-Anschlüsse hat. Zuletzt hat Werder es schon immer seinen Stadtvätern zu verdanken, dass es entwicklungs- und gestaltungsmäßig auf dem Teppich geblieben ist. Der Charakter der Kleinstadt ist geblieben, eingebettet in Blütengrün.

Als Ortschronist haben Sie viele Bücher geschrieben und an etlichen weiteren mitgearbeitet. Welches liegt Ihnen am meisten am Herzen?

Das ist, neben den Chroniken, die Chronologie des Baumblütenfestes, die vor einem Jahr erschienen ist. Es ist die aufwändigste Arbeit, weil ich versucht habe, in relativ kurzer Recherchezeit die Ereignisse so realitätsgetreu wie möglich zusammenzutragen. Alles, was ich dort hineingeschrieben habe, kann ich belegen. Wichtig sind mir aber auch die Fotobände mit Vorher-/Nachher-Bildern sowie die Sagen und Sprüche der Werderschen.

Mehr als 500 Sprüche der Werderschen haben Sie in einem Ihrer Bücher gesammelt. Welcher ist Ihr Liebster?

Ich habe mehrere, aber ich kann Ihnen sagen, welcher nach meinem Empfinden der Lieblingsspruch der Leser ist: „Mist wird auch immer teurer, sagte der Gärtner, und schiss auf den Salat“.

Hella und Baldur Martin bei der Präsentation der neuen Auflage der „Sprüche der Werderschen“. Quelle: Luise Fröhlich

Apropos Gärtner: Sie sind gelernter Baumschulgärtner, studierten Gartenbau, promovierten und galten in den 80er Jahren als eine der Koryphäen der Gärtnerausbildung in der DDR. Was macht Ihnen in Ihrem Garten heute am meisten Spaß?

Unser Garten war auf Obst angelegt – hier haben viele Kirschbäume gestanden, und ich habe immer gern geschnitten oder auch veredelt. Inzwischen liebe ich altersbedingt aber mehr die gröberen Arbeiten. Ich schuffel gerne, das geht schnell, man kann dabei träumen, bewegt sich und sieht am Ende, was man geleistet hat.

Wann ist Ihre Leidenschaft für die Heimatgeschichte entbrannt?

Der Ausgangspunkt war eine Arbeit, die ich während meines Geografie-Fernstudiums ab 1962 für das Lehramt verfasst habe. Ich habe das Thema Siedlungsflächenentwicklung in Werder gewählt, dafür gab es zu dieser Zeit noch nicht mal eine Methodik. Eigentlich wollte ich mit der Insel anfangen, habe aber auf den großen Flurkarten gesehen, dass die Grundstücksgrenzen teilweise unvollständig gekennzeichnet waren. Diese Flächen sind erst nach der Wende richtig ausgemessen worden. Also habe ich die Insel lieber ausgelassen und mir die Vorstadt vorgenommen. Dabei fand ich zum Beispiel heraus, dass in der Potsdamer Straße vornehmlich Obstbauern lebten, in der Brandenburger Straße eher Handwerker, im Hohen Weg Brauereiarbeiter und am Ende der Eisenbahnstraße Richtung Bahnhof tatsächlich einige Eisenbahner. Nach dieser Arbeit wusste ich mehr über das Bauen in Werder als die Werderschen selbst.

Kommunalwahl- und OB-Wahl in Werder: (v.l.) Werner Große, Walter Kassin, Baldur Martin und Hartmut Schröder im September 1998 Quelle: Dorothea Janicke

Und über was schreiben Sie als nächstes?

Ich habe mir als letztes größeres Buch vorgenommen, über die Geschichte der Gartenbauschulen in Werder zu schreiben. Die Werderschen hatten mit solchen Schulen früher oft ein Problem, weil sie die Kinder eher in den Gärten gebraucht haben. 1904 wurde die Obstbauschule dennoch eröffnet und auch die gärtnerische Berufsausbildung durchlief danach mehrere strukturelle Veränderungen. Ich hatte noch viel Material zum damals 25-jährigen Bestehen der Betriebsberufsschule für Gartenbau im Keller, das meine Frau und ich gerade sichten und sortieren. Das Buch will ich in diesem Jahr fertig kriegen.

Zur Person Baldur Martin stammt aus dem erzgebirgischen Heidersdorf, sein Vater war dort Werkmeister in einer Lötlampenfabrik. Der Vater verstarb, als der Sohn erst sieben Jahre alt war. Seine Mutter musste arbeiten, so dass er einen Gutteil seiner Kindheit in der Landwirtschaft seiner Großmutter verbrachte. Er teilte zwar die in der jungen DDR verbreitete Losung „Nie wieder Krieg“, spürte aber auch die Ungerechtigkeit im vermeintlichen Arbeiter- und Bauernstaat. Als er in eine Offizierskarriere bei der Nationalen Volksarmee gedrängt werden sollte, sah er sich nach einer Alternative abseits der Heimat um. Er verkündete, in den Westen Berlins zu gehen. Für ein Jura-Studium kam er damit nicht mehr infrage. Martin begann eine Lehre als Baumschulgärtner in Ketzin, studierte danach Russisch und Geografie im Lehramt für eine Lehrerlaufbahn in der neuen Berufsausbildung mit Abitur. Er sattelte noch ein Gartenbaustudium obendrauf, promovierte, erwarb die Facultas Docendi und wurde „nebenbei“ Chef der Lehrplanentwicklung. 1962 hatte seine mehr als vierzigjährige Lehrertätigkeit und unterrichtsorganisatorische Arbeit in der Betriebsberufsschule für Gartenbau in Werder begonnen, die seine berufliche Heimat wurde. 1981 gründete er mit Mitstreitern die „Interessengemeinschaft Heimatgeschichte und Denkmalpflege“, den späteren Heimatverein, stellte eine Ausstellung auf die Beine und begann mit der Veröffentlichung der „Heimatgeschichtlichen Beiträge“. In der DDR trat er in die Bauernpartei ein, um dem Drängen nach einem Eintritt in die SED zu entrinnen, und engagierte sich zeitweise als Stadtverordneter. Dieses Engagement setzte er nach der Wende fort. Seit 1994 war zunächst für die CDU im Stadtparlament, wirkte am Regionalbahnanschluss, der Inselsanierung, der Telefonerschließung, der Wiederbelebung des Baumblütenfestes, dem Gymnasiumsbau oder der Ausweisung neuer Baugebiete mit – und brachte mit historischen Fakten oft Farbe in die Debatten. Ende der Neunzigerjahre gründete er die Freien Bürger, die schnell zu einer wichtigen politischen Kraft in der Region aufwuchsen. 2014 beendete Dr. Martin sein kommunalpolitisches Wirken, um sich der Vorbereitung des Stadtjubiläums zuzuwenden.

Danach ist also wirklich Schluss?

Naja, man muss immer damit rechnen, dass es irgendwann nicht mehr geht. Obwohl die Ärzte sagen, dass ich auf keinen Fall untätig werden soll. Fällig wäre außerdem im kommenden Jahr noch der vierte Bildband „Werder heute“, der beginnend 1992 alle zehn Jahre erschienen ist.

Von Luise Fröhlich