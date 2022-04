Werder (Havel)

Die mittelmärkische Verkehrsgesellschaft Regiobus hat am Montag zusammen mit dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) ihr erstes Kundencenter im Landkreis Potsdam-Mittelmark eröffnet, und zwar im Bahnhofsgebäude der Stadt Werder (Havel). Der neue Service wird in der alten Schalterhalle des Bahnhofs angeboten, die vorher neu und modern gestaltet wurde.

Förderzuschuss für barrierefreien Zugang

Dort können jetzt Bus- und Bahntickets des VBB erworben werden. Genauso bietet das Regiobus-Team im neuen Kundencenter Beratungen rund um ÖPNV-Verbindungen in der Region und zu günstigen Abonnements an, teilte Regiobus-Sprecherin Anette Lang mit. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 5.30 bis 17.30 Uhr, außer feiertags. Der Zugang von der Seite des Bahnsteigs konnte dank der Unterstützung durch die Aktion Mensch mit einem Förderzuschuss von 4100 Euro barrierefrei gestaltet werden. So ist für Menschen mit Rollstühlen und Rollatoren ein einfacher und direkter Zugang zum Kundencenter gewährleistet.

Mobiles Kundenbüro wird in Teltow genutzt

Für die Kundenberaterinnen der mittelmärkischen Busgesellschaft hat das Center ebenfalls Vorteile: Der Raum ist größer, hat einen Aufenthaltsbereich und moderne Möbel, die ergonomisch geformt sind. Weitere Eröffnungen solcher Kundencenter sind im Moment nicht geplant, teilte Regiobus auf Anfrage mit. Das mobile Kundenbüro, das in den vergangenen Jahren vor dem Bahnhof in Werder stand, hat mit der Eröffnung des Kundencenters an diesem Ort ausgedient. Es wird zunächst als Ersatzfahrzeug für das mobile Regiobus-Kundenbüro in Teltow dienen. Die Investition in Werder (Havel) ist nicht mit einer Fahrpreiserhöhung verbunden.

Landrat: „Damit lösen wir Versprechen ein“

Landrat Marko Köhler (SPD) lobte das neue Angebot: „Damit lösen wir das Versprechen ein, den Nahverkehr im Landkreis Potsdam-Mittelmark weiter nachhaltig zu fördern und die mobile Lösung des Ticketverkaufs ideal im Bahnhofsgebäude zu ersetzen. Es freut mich, dass Nutzerinnen und Nutzer künftig kundenfreundlicher empfangen werden können und vor allem, dass dieses neue Angebot auch gleich barrierefrei angelegt ist“, sagte er.

Bahnhofsbereich ein Schwerpunkt der Stadtentwicklung

„Die Einweihung des Kundenzentrums ist eine erste Weichenstellung, um den Verkehrsverbund in der Region weiter zu stärken. Es wird nicht die letzte sein: Der Bereich des Stadtbahnhofs Werder (Havel) wird in den kommenden Jahren ein Schwerpunkt der Stadtentwicklung sein“, sagte Bürgermeisterin Manuela Saß (CDU). Die Vernetzung unterschiedlicher Verkehrsträger und die Erhöhung der Attraktivität des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) werde eines der zentralen Themen sein, so Saß.

Das Kundencenter im Stationsgebäude trage auch zu einem stimmigen Gesamtkonzept bei der Weiterentwicklung des Bahnhofumfeldes bei, sagte Jürgen Roß, Bereichsleiter Planung und Fahrgastinformation des VBB. „Dazu gehören die Planungen von Stadt und Landkreis mit der Personenunterführung, dem Ausbau des Bahnhofsvorplatzes, dem Fahrradparkhaus und der Verbesserung der Barrierefreiheit. Das macht den vernetzten öffentlichen Verkehr auf der Straße und der Schiene attraktiver. Mit Service für Fahrgäste, kurzen Umsteigewegen, mehr Zügen ab Dezember 2022, guten Anschlüssen zwischen Bahn und Bus und besseren Parkmöglichkeiten“, so Roß.

