Werder (Havel) Werder - Notrufsäule als saniertes Relikt vor Werders Polizeistation In Werder (Havel) ist die alte Notrufsäule restauriert worden und steht vor der Polizeistation. In Betrieb ist sie nicht mehr, aber hübsch sieht sie aus.

Polizeihauptkommissar Gert Meyer regte die Sanierung der alten Notrufsäule vor der Tür seiner Polizeirevier-Dienststätte in der Potsdamer Straße in Werder an. Quelle: Edith Mende