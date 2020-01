Havelfrucht hofft auf bessere Ernte

Glindow

Nach einer schlechten Ernte in der vergangenen Saison hofft die Firma Havelfrucht in Glindow auf bessere Jahre. Diesmal hatten die vorwiegend polnischen Erntehelfer nur etwas mehr als 700 Tonnen Äpfel von den Plantagen des Obstbaubetriebes geholt. „Der Blütenfrost hat unseren Früchten erheblich zugesetzt“, sagt Havelfrucht-Geschäftsführer Thomas Giese. In guten Jahren landen im Durchschnitt mehr als 1300 Tonnen in den Obstkisten.

Weil für solch eine Menge meist auch wieder mehr Saisonkräfte gebraucht werden, will der Obstbaubetrieb auf seinem Gelände ein Gebäude, das bisher zu Verwaltungszwecken genutzt wurde, zu einer Unterkunft für Erntehelfer umbauen. Dazu soll für den Betriebshof ein Bebauungsplan erarbeitet werden, über dessen Aufstellung zunächst der Ortsbeirat Glindow in seiner Sitzung am kommenden Mittwoch beraten wird. Werders Stadtverordnete sollen dann am 19. März den Bebauungsplan beschließen.

Wichtig für Glindow

„Der Bedarf des Einzelhandels an heimischem Obst und Gemüse ist groß. Die Kunden wollen regionale Produkte kaufen. Darauf wollen wir uns noch stärker einstellen“, sagt Havelfrucht-Geschäftsführer Thomas Giese. Nachdem sein Betrieb in der sogenannten Packstation auf dem Firmengelände ein neues Büro eingerichtet hat, können die Räume in dem früheren DDR-Gebäude anderweitig genutzt werden. In dem Haus sind bereits einige Helfer untergebracht.

Glindows Ortsvorsteher Sigmar Wilhelm (Freie Bürger Werder) ist sicher, dass der Ortsbeirat die Pläne der Havelfrucht GmbH am nächsten Mittwoch befürworten wird. „Der Obstanbau in Glindow hat nicht erst seit der früheren LPG (Landwirtschaftliche Produktions-Genossenschaft) Obst und Gemüse in der DDR eine lange Tradition. Die Havelfrucht ist der größte Betrieb im Raum Werder im Bereich der Kern- und Steinobstproduktion. Wir finden es schon wichtig, dass er seinen Standort erhalten und sich weiterentwickeln kann.“

Havelfrucht GmbH baut auf 135,7 Hektar Obst an Die Havelfrucht GmbH wurde 2001 als Partner der Werder Frucht Vermarktungsgesellschaft gegründet. Etwa 20 Erntehelfer beschäftigt der Betrieb derzeit. Je nach Ernteerfolg kann sich diese Anzahl erhöhen. Im Obstbaubetrieb sind 65 Mitarbeiter fest angestellt. Ein Jahr nach seiner Gründung ging der Betrieb mit 50 Hektar Anbaufläche an den Start. Derzeit wird auf 135,7 Hektar Obst angebaut.

Der Betrieb arbeitet ganzjährig und seine fest angestellten Mitarbeiter sowie die Erntehelfer im Mehrschichtsystem. Auf dem Firmengelände werden die Äpfel gelagert, sortiert und für die Auslieferung verpackt, auch Obst aufbereitet oder Suppengrün für den Verkauf zusammengestellt. Auf den Plantagen fallen Pflegemaßnahmen für die Obstbäume an. Die Vermarktung des Obstes hat seit 2015 die Werder Frucht GmbH übernommen. Die Havelfrucht beliefert die bekannten großen Lebensmittelketten in der Region. Auf die oft kurzfristigen Bedarfsanmeldungen der Märkte muss der Betrieb schnell reagieren können, weshalb auf dem Betriebshof dauerhaft Mitarbeiter anzutreffen sind. „Wenn die Werder Frucht bis 14 Uhr im Auftrag der Märkte die Bestellungen übermittelt, muss die Ware zügig zusammengestellt werden, damit sie in den frühen Morgenstunden des nächsten Tages ausgeliefert werden kann“, beschreibt Giese den Versand. Die Märkte ordern für gewöhnlich bei den Glindowern im Durchschnitt vier bis fünf verschiedene Apfelsorten.

Streuobstwiese für Schulklassen

Vor etwa drei Jahren hat die Havel Frucht gemeinsam mit dem Kreisverband Potsdam des Naturschutzbundes ( Nabu) die Anbaufläche in Glindow um 20 Hektar erweitert und eine Streuobstwiese mit Pflaumen- und Apfelbäumen angelegt. Schulklassen der Region können die Früchte einsammeln, die der Betrieb anschließend in eine Mosterei bringt. Den Saft erhalten die jeweiligen Schulen.

Havelfrucht-Geschäftsführer Thomas Giese will nicht ausschließen, dass eventuell im nächsten Jahr auf weiteren Flächen neue Obstbäume gepflanzt werden.

Von Heinz Helwig