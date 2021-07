Ohne Termine: Hausärzte in Werder bereiten Impftag vor

Werder (Havel)

Mehrere Werderaner Hausärzte bereiten derzeit gemeinsam mit der Stadt einen Impftag für Kurzentschlossene in der Innenstadt vor. Ohne Anmeldung wird man sich mit den Impfstoffen von Biontech/Pfizer, Johnson & Johnson und AstraZeneca impfen lassen können. Das „Impfen to go in der Blütenstadt“ soll am 11. August auf dem Hartplatz stattfinden. Ein Zeitfenster von 14 bis 17.30 Uhr steht fest, es wird eventuell noch ausgeweitet. Das Mindestalter beträgt 16 Jahre. Mitzubringen sind der Ausweis, die Versichertenkarte und wenn vorhanden der Impfausweis.

Impfstoffe derzeit frei verfügbar

„Die Bundesregierung hat gesagt, dass bis September allen Bürgern ein Impfangebot unterbreitet wird“, sagt die Allgemeinmedizinerin Christine Falk, die den Termin angestoßen hat. „Wir bekommen das in Werder mit einer gemeinsamen Kraftanstrengung schon im August hin.“ Bei vielen Ärzten in Werder seien Impfstoffe derzeit frei verfügbar. „Die Schwelle, einen Termin zu vereinbarten, ist einigen zu groß. Andererseits gibt es viele Menschen, die ein spontanes und unkompliziertes Impfangebot annehmen würden. Die wollen wir am 11. August erreichen.“

Mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson habe man den vollständigen Impfschutz bereits nach dem ersten Pieks. Wer sich mit den Impfstoffen von Biontech/Pfizer oder AstraZeneca impfen lassen möchte, der bekommt die Zweitimpfung vor Ort garantiert – inklusive Termin. „Bei AstraZeneca wird als Zweitimpfung dann der Impfstoff von Biontech/Pfizer eingesetzt“, informiert Dr. Falk. Einige Impfwillige wünschten sich diese Kombination wegen ihrer guten Wirkung.

Stadt unterstützt die Aktion

„Wir unterstützen diese Initiative von Werderaner Hausärzten ausgesprochen gern“, sagt Bürgermeisterin Manuela Saß. „Wenn der Bedarf vorhanden ist, stellen wir gemeinsam auch einen weiteren Termin auf die Beine.“ Aktuell hat nur jeder zweite Brandenburger einen vollständigen Impfschutz, 55,7 Prozent der Märker haben laut Impfquotenmonitor des Robert-Koch-Instituts eine Erstimpfung erhalten. „Wir werden in Werder unseren Beitrag leisten, damit sich bei diesen Zahlen etwas tut und wir unbeschwert in den Herbst kommen.“

Impfen-to-go-Termine finden morgen und am 5. August auch in Potsdam https://www.impfen-potsdam.de/ statt. Impftermine in den Impfzentren können zudem weiter unter https://www.impfterminservice.de vereinbart werden. Zusätzlich werden Impftermine im Ernst-von-Bergmann-Klinikum in Potsdam https://www.impfen-potsdam.de/ vergeben.

Von MAZonline