Werder (Havel)

Rund 3700 Bürger haben sich in Werder an der Einwohnerbefragung zum neuen Konzept für das traditionsreiche Baumblütenfest beteiligt. Die Umfrage ging Sonntagnacht zu Ende. Stadtsprecher Henry Klix sagte, erste Ideen sollten bei der Stadtverordnetenversammlung am Dienstag präsentiert werden. Sie sollen im Februar für die Einwohner öffentlich vorgestellt werden.

Immer wieder hatte es Ausschreitungen gegeben

Das Baumblütenfest mit 140-jähriger Tradition zog jährlich Zehntausende Besucher an. Die Stadt hatte es Mitte September vergangenen Jahres für die kommenden zwei Jahre abgesagt. Grund sei das Vergabeverfahren gewesen, das ohne Erfolg zu Ende gegangen war. Dabei ging es auch um das Thema Sicherheit. Immer wieder hatte es Ausschreitungen und Körperverletzungen gegeben.

Baumblütenfest erst wieder 2021

Die Obstbauern hatten gegen die Absage des Blütenfestes protestiert. Geplant ist nun, dass es 2021 mit neuem Konzept wieder veranstaltet werden soll - mit mehr Familienangeboten. 2020 soll als Ausgleich für das ausfallende Fest zur Zeit der Baumblüte in Gärten und Obsthöfen gefeiert werden - also in deutlichem kleineren Umfang.

Von MAZonline/dpa