Michendorf und Werder verstärken am Wochenende ihre Kontrollen, ob die Regeln zur Pandemie-Eindämmung eingehalten werden. Zahlreiche Verstöße waren zuvor an sonnigen Wochenendtagen festgestellt worden. Manche Menschen nutzen ihre Zeit aber auch, um Anliegerpflichten zu erfüllen. In einigen Gegenden sieht es aufgeräumter aus.