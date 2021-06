Glindow

Die Gesell-Orgel der Glindower Dorfkirche erklingt wieder: Die Werderaner Firma Schuke Orgelbau hat das Instrument fertig restauriert, nachdem sie den Auftrag im vorigen Jahr erhalten hatte. Wegen der Pandemie musste die Übergabe bisher noch auf sich warten, wie die Heilig-Geist-Kirchengemeinde erklärt. In dieser Woche war es nun soweit.

Die Sanierung hat rund 60.000 Euro gekostet, die nur dank vieler privater Unterstützer aus Glindow und Werder aufgebracht werden konnten, heißt es in der Mitteilung. In der Kirche wird als Dank eine Tafel mit rund 150 Namen, die für die Restaurierung der Orgel gespendet haben, aufgehängt. Das Instrument, das im September 2020 zur „Orgel des Monats“ ernannt wurde, war 1853 eine der ersten ihrer Bauweise und ein Prototyp für eine ganze Generation von Orgeln in der preußischen Kaiserzeit.

Im Krieg ausgebaut

Im Ersten Weltkrieg wurden die Prospektpfeifen der Glindower Orgel zu Kriegszwecken ausgebaut. „Glücklicherweise wurden die Maße dieser Pfeifen dabei von Alexander Schuke dokumentiert, dessen Firma Ende des 19. Jahrhunderts aus der Werkstatt von Carl Ludwig Gesell hervorgegangen war“, ist im Orgelbuch nachzulesen, das anlässlich der Restaurierung herausgegeben wurde. Repariert wurde das Instrument in den 70er Jahren nur notdürftig. Seit Beginn der 2000er Jahre habe sich die Orgel in einem schlechten Zustand befunden und sei am Ende gar nicht mehr spielbar gewesen.

Erneuert worden sind jetzt die Windladen sowie der Pfeifenbestand. 57 neue Prospektpfeifen kamen hinzu. Wegen des kalten Frühlings hatten sich die Arbeiten verzögert, so die Kirchengemeinde.

Zum Jahr der Orgel ist eine Sonderkonzertreihe geplant: Jeden Sonntag im August jeweils um 17 Uhr spielen die Organisten der Kirchengemeinde das Instrument. Beim Kirsch- und Ziegelfest können sich Interessierte die Orgel zum Beispiel zum Tag der offenen Tür in der Dorfkirche am Sonntag, 4. Juli, ansehen.

Von Luise Fröhlich