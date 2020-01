Ortsvorsteher fordern mehr Geld von der Stadt Werder

Werder

In einem gemeinsamen Antrag bitten alle Ortsvorsteher von Werder die Verwaltung um mehr finanzielle Zuwendungen. „Werder ist eine der wenigen Städte in Brandenburg, wenn nicht sogar in Deutschland, die ihren Ortsteilen Geld gibt“, sagt Plötzins Ortsvorsteher Dirk Lutze. „Dafür sind wir sehr dankbar. Allerdings wurde der jetzige Betrag von 13,29 Euro pro Einwohner in den Beitrittsverträgen um die Jahrtausendwende festgelegt.“ Die Teuerungsrate seither werder nicht berücksichtigt.“

Der Wunsch: 1500 und 2000 Euro mehr für die Ortsteile

Deswegen fordern er und seine sieben Amtskollegen eine pauschale Erhöhung um 2000 Euro pro Jahr und Ortsteil. Nur Glindow und Töplitz sollen 1500 Euro mehr bekommen, da sie mehr Einwohner haben. „Wir hätten gern einen Sockelbetrag, weil es den kleinen Ortsteilen nichts bringen würde, pro Kopf zum Beispiel nur einen Euro mehr zu bekommen. Fixkosten wie Gema-Gebühren orientieren sich auch nicht an der Einwohnerzahl.“

Die Ortsvorsteher wünschen sich, dass sich ihre Ortsteile so positiv entwickeln können wie die Stadt, begründen sie ihren Antrag. Sie hoffen, mit dem zusätzlichen Geld negativen Entwicklungen entgegenwirken zu können. Das seien unter anderem: „Kneipen und Geschäfte schließen, Kultur- und Freizeitangebote sind spärlich und beschränken sich meist auf die Vereins- und Feuerwehrarbeit. Der ÖPNV hat sich zwar verbessert, bietet jedoch noch nicht die gewünschten Effekte.“

Die Verwaltung signalisiert „offenes Ohr“

Lutze sagt gegenüber der MAZ, dass die Stadtverwaltung ein „offenes Ohr“ für den Vorschlag der Ortsvorsteher signalisiert habe. Man wolle darauf mit Abwandlungen eingehen. „Wie diese Abwandlungen aussehen, weiß ich aber noch nicht“, sagt Lutze.

