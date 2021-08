Glindow

Was Werders größter Ortsteil Glindow am dringendsten braucht, ist ein Begegnungsort. „Es ist kein Geheimnis, dass sich viele das ,Deutsche Haus’ mit seiner Nähe zum Ortskern zurückwünschen“, sagte Fred Witschel (Freie Bürger), Vize-Ortsvorsteher von Glindow. Er präsentierte bei der jüngsten Ortsbeiratssitzung den bisherigen Stand des Ortsteilkonzeptes, in dem Wünsche und Ziele für Glindows Zukunft abgewogen und festgelegt werden sollen. Das „Deutsche Haus“ ist eine ehemalige Gaststätte mit einem großen Saal, in dem einst viele Veranstaltungen stattfanden oder Vereine zusammenkamen.

Unklar, was mit dem Gasthof passiert

Die Schoonhoven-Gruppe hatte den alten Gasthof im April 2017 übernommen, wollte im vorderen Teil Gastronomie und im hinteren Teil Wohnungen unterbringen, und zog sich schließlich 2019 von dem Projekt zurück (MAZ berichtete). Verkauft wurde das Areal dann an die Firmengruppe Skalda. Doch was nun damit geschieht und ob der Saal irgendwann wieder genutzt werden kann, ist offen. Geschäftsführer Stephan Skalda war für eine Stellungnahme dazu nicht erreichbar. Fest steht: Für das Miteinander in Glindow war die Schließung des Gasthofes einschneidend, erklärte Fred Witschel.

Die Suche nach Alternativen läuft, wie Ortsvorsteher Sigmar Wilhelm (Freie Bürger) sagte. Demnach hat die Haus- und Grundstücksgesellschaft Werder (HGW) das Gebäude des früheren US-Shops an der Glindower Chaussee gekauft. „Hier ist ein Bürgerhaus angedacht“, so Sigmar Wilhelm. Ein erstes Konzept für die künftige Nutzung könnte in den nächsten Monaten vorgestellt werden.

Bisher 73 Vorschläge der Glindower

Beim Kirsch- und Ziegelfest Anfang Juli konnten die Glindower erste Ideen und Anregungen für das Ortsteilkonzept einbringen. 35 Bürger haben sich bisher beteiligt und 73 Vorschläge hinterlassen, berichtete Fred Witschel. Die meisten bezogen sich auf die Bereiche Leben und Gestaltung der Freizeit, gefolgt von Verkehr und der Ortsentwicklung, zu der zum Beispiel Wohnen und Einkaufen zählt. Genannt wurde etwa eine bessere Anbindung des gesamten Ortsteils an den öffentlichen Nahverkehr, der Wunsch nach Tempo 30 in Glindow und nach einer Umgehungsstraße sowie die Schaffung sicherer Radwege.

Das Kirsch- und Ziegelfest ist ein Highlight des Glindower Veranstaltungskalenders: Vize-Ortsvorsteher Fred Witschel (l.) leitet das Festkomitee. Quelle: Rainer Schüler

„Wichtig ist den Glindowern auch der Erhalt der Ziegelei und dass das direkte Umfeld attraktiver wird“, sagte Fred Witschel. Wie berichtet, ist die Ziegelmanufaktur nach ausgebliebenen Umsätzen in wirtschaftliche Schieflage geraten und sucht nach einem neuen Investor. Der Betrieb ist identitätsstiftend und prägend für den Ortsteil, der aktuell rund 3700 Einwohner zählt. Was einige Bürger zudem vermissen, ist ein von mehreren kleinen Geschäften belebter Ortskern. Auch an bezahlbaren Wohnungen oder Bauland fehlt es manchen. Andere würden sich mehr Zugänge zum Glindower See wünschen, „an denen man mal ein Kajak oder Kanu ins Wasser lassen oder die Füße ins Wasser halten kann“, so Fred Witschel.

Kommt bald ein neuer Supermarkt?

Eine Glindowerin fragte, ob es nicht möglich wäre, am neu entstehenden Bildungscampus eine Lebensmittelgeschäft zu eröffnen. Der Bedarf wäre groß und der Weg zum Rewe-Markt im Ortskern von dort aus für manche weit. Schließlich würden am Campus auch Wohnungen für die Lehrer geschaffen. Werders 1. Beigeordneter, Christian Große (CDU), erklärte, dass ein Investor an die Stadt herangetreten sei, der in unmittelbarer Nähe einen Einkaufsmarkt plant. Dieser Investor soll sich nach aktuellem Stand im Januar 2022 dem Ortsbeirat vorstellen.

Viele Wünsche spiegeln das stetige Wachstum des Ortes wieder, so auch die Frage nach festen Hallennutzungszeiten für die Glindower Frauensportgruppe. Deren Mitgliederzahl steigt immer weiter an, wie eine Vertreterin bei der Sitzung des Ortsbeirates sagte. Sobald die Sporthalle des Hoffbauer-Bildungscampus fertig gestellt ist, wird sie am Nachmittag den Vereinen zur Nutzung zur Verfügung gestellt, erklärte Christian Große. Das ist vertraglich mit der Hoffbauer-Stiftung vereinbart. Derzeit wird noch geprüft, ob die Halle nicht nur bis 20 Uhr, sondern bis 22 Uhr geöffnet bleiben könnte.

Auf Basis des Insek entwickelt Das Ortsteilkonzept für Glindow fußt auf dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (Insek), das Werders Stadtverordnete im Dezember 2020 beschlossen haben. Ein zentrales Vorhaben darin ist der Entwicklungsschwerpunkt Glindow. Bereits vor etwa einem Jahr hat der Ortsbeirat begonnen, das Konzept zu erarbeiten. Rücksicht muss es auf übergeordnete Planungen wie Flächennutzungs- oder B-Pläne sowie auf laufende Vorhaben wie die Bauarbeiten am Bildungscampus nehmen. „Handlungsfelder“ gibt es in dem Konzept folgende: Orts- und Siedlungsstruktur, Wohnen, Mobilität und Stadttechnik, der Bereich Wirtschaft, Landwirtschaft und Tourismus sowie Stadtgrün, Landschaft und Gewässer. Seit dem Jahr 2000 verzeichnet Glindow einen stetigen Anstieg in der Bevölkerungszahl. Im Gegensatz zu den anderen Ortsteilen gibt es in Glindow einen wesentlich höheren Anteil an Personen, die über 65 Jahre alt sind.

Glindower sind weiter gefragt

Was bis jetzt in dem Konzept steht, sind erste Zwischenergebnisse. „Wir machen den Sack noch nicht zu“, betonte Fred Witschel. Die Glindower sind also weiter gefragt, was ihre Ideen für die Zukunft des Ortsteils betrifft. Noch bis zum Jahreswechsel können sie beim Ortsbeirat ihre Vorschläge oder Anregungen abgeben – per Mail, per Brief oder am Stand auf dem Weihnachtsmarkt, vorausgesetzt die Pandemie-Lage lässt ihn in diesem Jahr zu. Auch Aushänge sollen auf die Beteiligung aufmerksam machen. Im Januar soll der endgültige Entwurf im Ortsbeirat vorgestellt und diskutiert werden und im März 2022 könnte der Beschluss für das Konzept fallen, so der weitere Plan.

Von Luise Fröhlich