Pfarrerpaar Linda und Nikolai Jünger wechselt in turbulenten Zeiten in Werderaner Kirchengemeinde

Sie hätten sich wohl keine unsicherere Zeit aussuchen können, um ihre Kirchengemeinde zu wechseln. Doch als sich Linda (34) und Nikolai (36) Jünger im Oktober gemeinsam auf die im Sommer 2019 freigewordene Pfarrstelle der Evangelischen Heilig-Geist-Kirchengemeinde Werder ( Havel) bewarben, war die Corona-Pandemie noch weit entfernt. „Ende Januar wurden wir im Gemeindekirchenrat gewählt“, erinnert sich Nikolai Jünger, „und während die Gespräche darüber liefen, wann wir unsere Stelle antreten sollten, kam die Corona-Pandemie in Deutschland an.“

Kennenlernen an der Pfarrhaustür

Sie starteten am 1. Mai. Mitte Mai hielten sie ihren ersten Gottesdienst, unter strengen hygienischen Bestimmungen. Das ist bis heute nicht anders geworden. „Dadurch, dass wir mitten in der Pandemie auf eine neue Pfarrstelle gewechselt sind, ist es sehr schwer, die Gemeinde hier in Werder richtig kennenzulernen“, sagt Linda Jünger. Die Menschen seien, verständlicherweise, noch immer sehr vorsichtig. „Deswegen geht viel der Kommunikation noch immer vorrangig über den Gemeindebrief, am Telefon, zurückhaltende Gespräche an der Pfarrhaustür, am Zaun oder im Garten.“ Diesen Zustand bedauert sie sehr. „Die Begegnung mit den Menschen ist das A und O unseres Berufes.“

Die beiden teilen sich die Pfarrstelle in Werder. Leiten gemeinsam mit der Pfarrerin Andrea Paetel die Gemeinde, sind also für rund 3000 Mitglieder Ansprechpartner.

Paar teilt sich der Tochter zuliebe eine Pfarrstelle

Zuvor betreuten sie auf jeweils einer Pfarrstelle insgesamt rund 2200 Gemeindemitglieder in der Gesamtkirchengemeinde Wittstock/ Dosse. Sowohl die Stadt als auch einige Kleinstgemeinden zählten zu ihrem Zuständigkeitsbereich. Das bedeutete viel Arbeit. Dann kam Töchterchen Elena. Sie wird in dieser Woche drei Jahre alt. „Wir wurden ihr nicht in dem Umfang gerecht, wie wir es uns wünschten“, sagt Linda Jünger, „nun haben wir mehr Zeit für sie.“

Nach der Elternzeit war Elena in Wittstock bei jedem Gottesdienst ihrer Eltern dabei. „Die liefen ja parallel“, sagt Linda Jünger. Das ist in Werder nun anders. Offenbar hat Elena aber von dem Mitfeiern der Gottesdienste profitiert. „Sie liebt Kirchenmusik“, sagt ihr Vater, „wenn gesungen wird, hat sie großen Spaß daran, laut mitzusingen. Natürlich nicht das eigentliche Lied. Sie singt dann immer irgendetwas, aber sie liebt es, laut sein zu dürfen.“

Eine Gottesdienst ohne Gesang fühlt sich nicht wie ein richtiger Gottesdienst an

Den Gottesdienst unter Corona-Bedingungen erträgt die Kleine deswegen nur schwer. „Wir können ja nicht gemeinsam singen, das mag Elena überhaupt nicht“, sagt Linda Jünger. Auch ihren Eltern ist ein solcher Gottesdienst noch immer zu unwirklich. „Ohne gemeinsamen Gesang fühlt es sich nicht wie ein richtiger Gottesdienst an“, sagt Nikolai Jünger.

Er spüre nach wie vor eine große Unsicherheit unter den Gemeindemitgliedern, erzählt der Pfarrer. „Vereinzelt hören wir den Wunsch, wieder mehr Normalität zuzulassen. Gleichzeitig gibt es viele, die noch immer sehr vorsichtig sind.“ Das bedeute auch für die Gemeindeleitung Unsicherheit, so Jünger, „denn wir müssen uns immer fragen, ob wir nicht zu weit gehen mit unseren Entscheidungen.“ Seine Frau ergänzt: „Auf der anderen Seite sind wir als Christen getragen von großer Hoffnung. Weil wir wissen, dass Gott uns trägt und wir uns bewusst sind, dass wir sterblich sind.“

Linda Jünger : „Mag es, zu zeigen, wie es ist, als Christ zu leben.“

Schon in der Jungen Gemeinde in Zehdenick beschäftigten sich die beiden mit dem christlichen Glauben, studierten gemeinsam Theologie in Berlin und Wien. Gingen schließlich zusammen nach Wittstock. Eine immer weiter säkularisierte Gesellschaft, wie in vielen ostdeutschen Regionen, ist ihnen also nicht fremd. Ganz im Gegenteil. „Ich finde es reizvoll, von Menschen umgeben zu sein, für die es nicht selbstverständlich ist, zur Kirche zu gehören“, sagt Linda Jünger, „weil ich die Herausforderung mag, zu zeigen, wie es ist, als Christ zu leben.“ Sie und ihr Mann wollen auf die Menschen in der Stadt zugehen, „die womöglich nicht so viel mit der Kirche am Hut haben“, so Linda Jünger.

Werder sei aber im Vergleich zu anderen ostdeutschen Regionen ohnehin eine Ausnahme, sagen die beiden. Die Bevölkerung wachse rasant. Und der Zuzug komme auch aus Regionen, in denen der Glaube für die Menschen zum Leben dazugehöre. „Obwohl wir mehr Trauergottesdienste halten als Taufen, wächst unsere Kirchengemeinde“, so Nikolai Jünger. Von der haben sich er und seine Frau übrigens herzlich willkommen gefühlt. „Ich finde es besonders, mit wie vielen guten Wünschen die Mitglieder auf uns zugekommen sind und wie viel Verständnis sie aufbringen, dass es schwierig ist, die Gemeinde in der Corona-Zeit zu wechseln“, sagt Nikolai Jünger. Und seine Frau ergänz: „Sie sind froh, dass wir da sind, und viele würden uns schon jetzt sehr gerne zu sich einladen.“

Der Einführungsgottesdienst des Pfarrerpaares Jünger findet am Sonnabend, 29. August, statt.

Von Annika Jensen