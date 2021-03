Töplitz

Zuschuss für das kaputte Töplitzer Pfarrhausdach: Insgesamt 1500 Euro hat die Kirchengemeinde in dieser Woche vom Ortsbeirat und von der Stadt Werder für die dringend notwendige Sanierung erhalten. Bürgermeisterin Manuela Saß (CDU) übergab einen Spendenscheck von 1000 Euro und würdigte damit auch, wie das Projekt gemeinsam von den Einwohnern angegangen wird.

„Töplitz ist ein Ort, wo jeder jeden kennt, und die Kirche ist mittendrin“, sagte sie. Diese Finanzspritze sei eine Ermutigung für die kleine Töplitzer Kirchengemeinde, mit der die Dachsanierung angepackt werden könne, so Pfarrerin Almut Gaedt.

Großer Schritt in Richtung Sanierung

Ortsvorsteher Frank Ringel (BBT) schloss sich an und übergab der Gemeinde einen Scheck über 500 Euro. Die Summe beider Beträge seien wichtig gewesen, um die Eigenmittel für die Finanzierung aufzubringen. „Damit ist ein großer Schritt in Richtung Sanierungsstart getan“, erklärte Frank Ringel. Schon die Sanierung des Dachstuhls der Kirche vor einigen Jahren hatte der Töplitzer Ortsbeirat unterstützt. Die benachbarten Gebäude Bürgerhaus, Kirche und Pfarrhaus – zentral am Dorfplatz gelegen - bilden das gesellschaftliche Zentrum des Ortes.

Das Pfarrhaus wurde 1912/13 als massive Villa im sogenannten Heimatstil auf dem Hang mit einem parkartigen Garten errichtet. Das Pfarrhaus und die Gesamtanlage stehen heute unter Denkmalschutz. Die Dachsanierung kostet insgesamt 105.000 Euro – ein großer Kraftakt für die kleine Kirchengemeinde. Die Schornsteine sind einsturzgefährdet und das Dach an mehreren Stellen undicht. Bis Mitte April muss die Gemeinde das Geld zusammen haben. Einen Spendenaufruf gibt es auf deren Homepage.

Von Luise Fröhlich