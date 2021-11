Anwohnern der Neuen Straße in Phöben stinkt’s: Am Montag gingen zwei von ihnen mit einem Eimer voll offenbar verunreinigtem Trinkwasser zur Ortsbeiratssitzung und machten ihren Ärger publik. Eine selbst veranlasste Untersuchung soll unter anderem Kolibakterien in erhöhtem Maße nachgewiesen haben.