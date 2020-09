Phöben: Transporter kracht gegen Baum – Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht 

Phoeben

In der Ortschaft Phöben bei Werder kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache krachte ein Transporter gegen einen Baum und einen Stein. Ob nur einer oder mehrere Insassen aus dem Transporter geflüchtet sind, war am Abend noch unklar. Der Wagen war beim Eintreffen der Polizei und Feuerwehr jedoch leer.

Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen im Einsatz und ermittelt wegen dem Verdacht der Verkehrsunfallflucht. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Ortsdurchfahrt in Phoeben gesperrt werden.

Von RND/ Julian Stähle