Phöben

Die Umsetzung der Idee, eine Wassertaxi-Verbindung an der alten Fährstelle in Phöben wiederaufleben zu lassen, ist komplizierter, als gedacht. Darüber informierte Werders Bürgermeisterin Manuela Saß ( CDU) den Töplitzer Ortsbeirat am Dienstagabend. Der Ortsbeirat hatte die Förderung durch die Stadt Werder beantragt, damit der Aufbau eines Fährbetriebes durch die Firma Tanz in Phöben verwirklicht werden kann.

Anlegestelle gesucht

Einzuholende Baugenehmigungen und ungeklärte Eigentumsverhältnisse haben die Bürgermeisterin davon abgehalten, das Projekt so zu unterstützen, dass es verwirklicht werde. Man werde jetzt prüfen, wie und wo die Fähre anlanden kann. Dazu wolle man auf Anlegestellen zurückgreifen, die öffentlich zugänglich sind, also der Stadt Werder gehören und die zudem baulich unkompliziert und sicher zu nutzen sind. Alternativ-Standorte sind vorhanden, die mit erheblich weniger Aufwand für Genehmigungen verbunden sind, berichtete Ditmar Wick, stellvertretender Ortsvorsteher vom Ergebnis der Beratung mit der Werderaner Bürgermeisterin.

Gut für den Tourismus

Töplitz’ Ortsvorsteher Frank Ringel hatte im Juni den Stein ins Rollen gebracht und testweise einen Katamaran als Wassertaxi für Fußgänger und Radfahrer an der Phöbener Fährstelle eingesetzt. Damit wolle er Töplitz besser touristisch erschließen mit dem Ziel, auch die Weinberge mit einander zu vernetzen, so seine Projektidee. Auch der Havel- sowie der Europaradweg würden aufgewertet werden mit einem Fährbetrieb. Das Projekt werde weiter verfolgt, aber der Antrag, den Kauf eines Fährschiffes zu unterstützen, ist vorerst vertagt.

Bisher nur ein kleines Boot

Wer sich aktuell per Boot von Phöben nach Töplitz hinüberbringen lassen möchte, kann dafür ein Ruftaxi ordern. An der Anlegestelle der Firma Tanz in Phöben befindet sich ein kleiner Aushang mit einer Telefonnummer. Ein sehr kleines Boot, das ein bis zwei Personen mit Fahrrad transportieren kann, nutzt der Fährmann dafür zurzeit. Das Interesse der Firma Tanz, wieder eine Fährverbindung auf der kurzen Strecke zu betreiben, bleibt bestehen.

Von Gesine Michalsky