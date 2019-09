Werder

Die Phöbener Feuerwehr ächzt. Täglich kämpft sie darum, einsatzfähig zu sein. Über das soziale Netzwerk Facebook hat der Verein der Freiwilligen Feuerwehr Phöben deshalb einen verzweifelten Aufruf gestartet: „ Phöben ohne Feuerwehr?“, ist da zu lesen. „Wir, die Kameraden und Kameradinnen der Freiwilligen Feuerwehr Phöben brauchen dringend Verstärkung! Wenn wir nicht bald neue Kameraden bekommen, steht die Feuerwehr vor der Schließung!“

Feuerwehr nur selten einsatzbereit

Derzeit engagieren sich 13 Männer und Frauen im aktiven Dienst der 90 Jahre alten Wehr. „Eigentlich müssten wir etwa 30 Aktive sein, um die Einsatzbereitschaft zu jeder Zeit des Tages sicherstellen zu können“, sagt der stellvertretende Ortswehrführer Jens-Uwe Schumann (50). „Von den 13 Kameraden sind einige derzeit wegen ihrer Arbeit nicht in der Region oder sogar im Ausland.“ Acht Feuerwehrleute seien verfügbar, aber nicht immer vor Ort, etwa weil sie außerhalb arbeiten oder familiär verhindert sind.

Phöben ohne Feuerwehr? Wir, die Kameraden und Kameradinnen der Freiwilligen Feuerwehr Phöben brauchen dringend... Gepostet von Verein der FF Phöben e.V. am Sonntag, 1. September 2019

„Die Idealbesetzung im Löschfahrzeug wären neun Kameraden“, sagt Schumann. „Wir bekommen, wenn überhaupt, vielleicht vier Leute zusammen.“ Und auch das gelinge der Phöbener Feuerwehr äußerst selten, so Schumann. „Aber ganz ehrlich, bei vier Leuten kann man nicht von Einsatzbereitschaft reden. Da brauchen wir die Hilfe der anderen Ortswehren.“

Phöbener Feuerwehr wichtig im Norden Werders

Dabei ist die Mannschaft in Werders Norden vor allem deswegen so wichtig, weil sie die Gebiete von der Kernstadt aus gesehen hinter der Bahnschranke abdeckt. Das sind der Ortsteil selbst, die Havelauen und die Industrieanlage des Pektinherstellers Herbstreith und Fox. Wenn dort etwas passiert, ist die Phöbener Ortswehr theoretisch als erstes dort. Die Werderaner stehen im schlimmsten Fall 20 Minuten vor geschlossener Bahnschranke. „Wir sind theoretisch die Ersten vor Ort“, sagt Schumann. „Wenn wir denn einsatzbereit sind.“ Die einzige andere Wehr, die nicht über die Schranke muss, ist die aus Töplitz, aber die habe eine weite Anreise.

Die Jugendfeuerwehr der Phöbener Feuerwehr. Quelle: Feuerwehr Phöben

Die Feuerwehr Phöben braucht nicht nur Mitglieder für den aktiven Dienst. Auch Kinder und Jugendliche sucht sie händeringend für ihre Nachwuchsgruppe. In der Jugendfeuerwehr engagieren sich derzeit elf Jungen und Mädchen. Mit sechs Jahren können sie Mitglied werden. Sobald sie 18 Jahre alt sind, können sie in den aktiven Dienst wechseln. „Wenn die Eltern zustimmen, geht das auch schon mit 16“, sagt Jens-Uwe Schumann.

Auch der Feuerwehr-Verein sucht engagierte Mitglieder

Und selbst der Verein sucht nach weiteren Mitgliedern. 60 Männer und Frauen zählt er derzeit. „Wir unterstützen die Kameraden und Jugendlichen bei ihrer Arbeit“, sagt die Vereinsvorsitzende Svenja Drießen (30). Etwa bei den Zeltlagern der Kinder, für die sie die Feldbetten organisieren. Oder sie helfen beim Knutfest im Januar, indem sie für Erbsensuppe aus der Gulaschkanone und heiße Getränke sorgen. Ein Bruchteil der 60 Mitglieder hilft aktiv bei diesen Gelegenheiten. „Es ist schwer, Leute zu finden, die mitmachen, weil sie immer älter werden“, sagt Drießen. „Deswegen suchen wir junge Menschen, die Lust haben, im Verein aktiv zu werden.“

Der Verein gründetet sich 2002, als das System mit den aktiven und passiven Mitgliedern der Feuerwehr abgeschafft wurde. „Die passiven sind dann alle in den Verein gegangen“, sagt Drießen. Sie selbst ist dem Verein Ende 2015 beigetreten. „Es ist einfach wichtig, eine Feuerwehr im Ort zu haben und damit Leute, die da sind, wenn etwas passiert“, begründet sie ihr Engagement. „Und ich unterstütze gerne unsere Kinder und Jugendlichen, wenn sie in die Feuerwehr eintreten wollen und dabei, dass sie auch bleiben.“ Weiter sagt sie: „Es ist ja recht schwer, Kinder und Jugendliche für ein so langfristiges Hobby zu motivieren.“

Wer Lust hat, Teil der Phöbener Wehr zu werden, soll sich melden

Nun setzen Jens-Uwe Schumann und Svenja Drießen alles daran, die Phöbener für ihre Wehr und den Verein zu begeistern. Facebook ist da nur ein Hebel, den sie nutzen. „Wir sprechen die Leute auf dem Dorffest an“, sagt Schumann. „Und auf der Beachparty, auf der wir eine Art Tag der offenen Tür veranstalten, bei dem wir den Besuchern unsere Technik und das Gerätehaus zeigen.“

Wer Lust hat, Teil der Phöbener Feuerwehr zu werden, kann sich bei der Truppe vor Ort umschauen und sogar an einer Ausbildungseinheit, einem Dienst oder einer Versammlung teilnehmen. Die Feuerwehrleute beraten außerdem über alle Aufgaben, die die Neumitglieder erwarten. Interessierte können sich bei Jens-Uwe Schumann melden, unter: 0160 805 71 44.

Von Annika Jensen