Phöbener suchen den Kompromiss

Phöben

Das gereizte Verhältnis zwischen Einwohnern und Pferdebesitzern im Ort beginnt sich allmählich zu entspannen. Dies stellt Ortsvorsteher Carsten Mendling (Freie Wähler) zum Jahreswechsel fest. Die Konflikte zwischen den beiden Gruppen und der Ärger über die Zunahme von Pferden im Dorf hatten den Ortsbeirat im August des vergangenen Jahres zu einer Diskussionsveranstaltung veranlasst, in der die Probleme miteinander erstmalig offen besprochen wurden. „Die Phöbener sind mittlerweile dabei, sich zu einigen – die Situation hat sich verbessert“, sagt Mendling jetzt.

Kennzeichen vorerst nicht nötig

Pferdeäpfel auf Straßen und Wegen, die beseitigt werden müssen, zerrittene Waldwege, Auseinandersetzungen mit vielen unterschiedlichen Eigentümern oder volle Badestellen, an denen Reiter beängstigend wirken – das Konfliktpotential ist weiter vorhanden. Doch nun würden die Phöbener versuchen, ihre Probleme im direkten Gespräch miteinander zu lösen, so ihr Ortsvorsteher. Der Ortsbeirat hatte erwogen, Reitmarken zur besseren Kennzeichnung der Pferde einzuführen. Das wäre aber jetzt wohl nicht mehr notwendig, glaubt Mendling. „Wir sind alle an einem guten Miteinander interessiert.“

Reiter zieht es nach Phöben

Nach wie vor würde Phöben vor allem Reitsportfreunde in den Ort locken. Die Inhaber der Reitanlagen und Pferdehöfe freut, dass viele ihre Pferde in Phöben unterbringen. Dabei entstehen neue Arbeitsplätze. „Reitlehrer wollen dann auch am liebsten in der Nähe wohnen“, weiß Mendling zu berichten. In den vergangenen drei Jahren hat insbesondere die Reit- und Poloanlage viele Pferdeliebhaber an den Pferdesport-Standort gelockt. Es mussten sogar neue Ställe errichtet werden. Dabei gab es Ärger zwischen dem Eigentümer und Anwohnern. „Der Konflikt mit dem Polo-Betrieb wegen Baulärm am Wochenende ist dank unserer ersten Bürgerversammlung bereits erfolgreich beigelegt“, bilanziert Mendling. Jetzt sei an den Wochenenden wieder Ruhe eingekehrt.

Infokästen bewähren sich

Das Miteinander und die Kommunikation seien wichtig, betont der Ortsvorsteher. „Wenn ich jemanden grüße und kenne, dann regeln sich Probleme leichter. Verbote und gesetzliche Regelungen dagegen sorgen nur für neuen Unmut.“ Gute Erfahrungen habe man mit vier Informationskästen für Aushänge im Ort gesammelt. Dort findet jeder die Kontaktdaten der Höfe sowie Einladungen zu deren Veranstaltungen. Aber man müsse abwarten, die Saison für Ausritte beginne erst wieder im Frühling.

Von Gesine Michalsky