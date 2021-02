Werder

Streit um ein besonderes Bauprojekt gibt es auf der Rückseite des Werderaner Bahnhofs. Die Immobilienverwaltungsfirma Nobis Bene, vertreten durch Karin Caspers (70) und Claus Becker (72), plant dort ein Studentenwohnheim. Sie wollen das Bahnhofsviertel nicht nur verjüngen, sondern vor allem auch die leer stehende und stadtbekannte Villa Schönheit am Zernsee sanieren und als Treffpunkt, auch für Studenten, integrieren. Bereits vor zehn Jahren haben sie das Areal mit der Villa Schönheit erworben. Auf dem gegenüberliegenden Dreiecksgrundstück planen sie nun einen dreigeschossigen Komplex mit 160 Wohneinheiten in Holzbauweise und einer Garage. Es könnte wegen der guten Verkehrsanbindung für Studenten aus Berlin, Potsdam und Golm attraktiv sein. Das Problem: Landkreis und Stadt lehnen das Vorhaben aus mehreren Gründen ab.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Landkreis hat baurechtliche Einwände

Alles begann vor drei Jahren, nachdem die Nobis Bene das Grundstück über einen Makler gekauft hatte. „Zunächst war unklar, ob es im Innen- oder Außenbereich liegt. Daher haben wir den ersten Bauantrag zurückgezogen“, sagt Karin Caspers. Ein folgender Bauvorbescheidsantrag sei wegen fehlender Parkplätze abgelehnt worden, die daraufhin in den Plänen ergänzt wurden. „Wir haben Gespräche mit dem Bauamt in Werder geführt. Es war ein langes Hin und Her, nachdem wir die aktualisierte Planung abgeschickt hatten“, berichtet sie. Im Januar flatterte nun der Ablehnungsbescheid des Kreises ins Haus. Darin steht, dass das Vorhaben nicht zulässig ist, weil es anderen baurechtlichen Vorschriften widerspricht. Laut Stadt widerspricht es unter anderem dem geltenden Flächenutzungsplan.

Anzeige

Auf diesem Grundstück am Bahnhof soll das Studentenwohnheim errichtet werden. Quelle: Luise Fröhlich

Zweites Parkhaus am Bahnhof geplant

Karin Caspers hegt den Verdacht, dass die Stadt das Studentenwohnheim auf diesem Grundstück ablehnt, weil sie einen Teil davon für ihr zweites Parkhaus beanspruchen will. Schon seit fünf Jahren ist ein weiteres Parkhaus am Bahnhof geplant. Ob die Stadt tatsächlich eine Fläche in dem Areal dafür anvisiert hatte, ließ die Verwaltung auf Nachfrage unbeantwortet. Auch ob es schon einen alternativen Standort gibt. „Das Grundstück ist gegenwärtig nicht beplant“, sagt Stadtsprecher Henry Klix und weist auf die künftige Entwicklung des Bahnhofsumfeldes hin, in dem sich auch das betreffende Grundstück befindet.

Claus Becker und Karin Caspers, Geschäftsführer von Nobis Bene, wollen am Bahnhof in Werder ein Studentenwohnheim bauen. Quelle: Luise Fröhlich

Dazu gibt es einen Beschluss der Stadtverordneten vom Mai 2020: Die Verwaltung soll demnach mit externer Hilfe ein integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept um das Gebiet des Bahnhofs erarbeiten. Dadurch wird es „informell geplant“ – das heißt, es ist rechtlich nicht abschließend geregelt, sondern dient mehr als Planwerk. Auch die Öffentlichkeit und Behörden können bei diesem Verfahren befragt werden.

Mehrere Gründe sprechen laut Landkreis gegen Neubau

„An der Entwicklung des Bahnhofsumfeldes besteht ein breites öffentliches Interesse, das die Stadt mit einem transparenten Planverfahren unterstützen möchte“, sagt Henry Klix. Hinzu kommt laut Stadtverwaltung ein geplantes Mobilitätskonzept, das unter anderem in Verbindung mit dem neu entstehenden Fußgänger- und Radtunnel entstehen soll. Auch die Frage nach dem zweiten Parkhaus soll mit den beiden Konzepten beantwortet werden.

Folgt man den Aussagen des Landkreises, ist das Studentenwohnheim aus gleich drei Gründen abgelehnt worden: Das Grundstück liegt im Außenbereich, der Flächennutzungsplan sieht eine gleichwertige Mischung aus Wohnen und Gewerbe vor und der Bau würde bei Genehmigung ein Vorbild für Bauwillige auf umliegenden Grundstücken darstellen. Daher sei eine „Splittersiedlung“ zu befürchten. Der Landkreis erklärt auf Nachfrage, dass sich östlich gelegene Erholungsgrundstücke in der gleichen planungsrechtlichen Situation befinden und es daher auf der Hand liege, dass deren Eigentümer ähnliche Bauten durchsetzen wollen würden.

Um das Studentenheim zu verwirklichen, müsste die Flächennutzung verändert und ein B-Plan erstellt werden, sagt Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert. Karin Caspers und ihr Mann wollen die Absage aber nicht auf sich sitzen lassen und Widerspruch einlegen.

Gastronomie in der Villa könnte wieder aufleben

Die Villa Schönheit kann ungehindert des Streits um das Wohnheim saniert werden. Das Dach und die Decken in den Räumen wurden bereits erneuert. Der Plan sieht auch vor, die ehemals dort betriebene Gastronomie wieder aufzunehmen. Vorstellen könnte sich das Paar außerdem, Exponate aus dem „Erotic Art Museum“, das Claus Becker von 1992 bis 2007 an der Hamburger Reeperbahn betrieben hatte, in der Villa auszustellen. Damit würde man an die Geschichte des Hauses anknüpfen.

So sieht es im Inneren der Villa Schönheit in Werder derzeit aus. Quelle: Luise Fröhlich

Auch als „Villa Johanna“ bekannt, ist sie eng mit dem Lyriker und Verleger Karl Vanselow (1876-1959) verbunden, der dort 1910 einzog. Er gründete 1903 die illustrierte Zeitschrift „Die Schönheit“ und war zwei Jahre später Herausgeber der Zeitschrift für Sexualwissenschaft und Sittenreform „Geschlecht und Gesellschaft”. Er begründete auch eine „Bibliothek der Schönheit“. Der Garten der Villa soll für Aktaufnahmen genutzt worden sein.

Von Luise Fröhlich