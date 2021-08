Werder

Am Mittwoch, 18. August, findet eine öffentliche Planungswerkstatt zur Entwicklung des Gebietes rund um den Werderaner Bahnhof statt. Gemeinsam mit Bürgern und dem Planungsbüro BahnStadt soll städtebauliche Testentwürfe diskutiert und weiterentwickelt werden. Wer mitreden will, kann das am kommenden Mittwoch von 18 bis 21 Uhr im Schützenhaus tun. Eine Anmeldung über einen Link auf der Homepage der Stadt ist erforderlich.

Werderaner konnten bereits Ideen äußern

Schon im Frühsommer haben die Werderaner über die Onlinebeteiligungsplattform der Stadt Ideen und Hinweise für die Rahmenplanung zum Bahnhofsumfeld einreichen können. In einer öffentlichen Online-Veranstaltung wurde danach der aktuelle Stand bei der Rahmenplanung dargestellt. Außerdem wurde gezeigt, wie die Wünsche und Anregungen der Bürger in das Planungsverfahren einfließen.

Weitere Workshops folgen

Mittlerweile sind aus dem Planungsverfahren mehrere Varianten hervorgegangen, die im jetzigen dritten Schritt der Beteiligung mit den Bürgern besprochen werden sollen. In Anschluss an den Workshop am 18. August werden zwei weitere Workshops stattfinden: Einer für eine Zufallsauswahl der Werderander Bevölkerung und schließlich ein Fachworkshop mit den Mitgliedern des Bauausschusses. Nach Auswertung aller Workshops wird die Agentur BahnStadt dann im Herbst die Rahmenplanung im Detail erstellen.

