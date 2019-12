Werder-Plötzin

Notlandung in der Nähe der Werderaner Ortsteils Plötzin: Am Samstagvormittag meldete dort ein Pilot die Notlandung seines Kleinflugzeuges. Ein technischer Defekt zwang ihn, auf einem Feld in der Nähe des großen Buchweges notzulanden. Laut Polizei wurde niemand verletzt und es entstand kein Sachschaden. Der Pilot kümmert sich schnellstmöglich um die Bergung seines Flugzeuges.

Von MAZonline